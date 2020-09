James Rodríguez ya es nuevo jugador del Everton, según medios colombianos

El Everton inglés se ha hecho con los derechos deportivos del centrocampista colombiano James Rodríguez, que firmó un contrato por tres años para jugar con los 'Toffees', según revelaron este martes medios colombianos.

El futbolista de 29 años ya está en Liverpool y se espera que en las próximas horas tanto el club británico como el Real Madrid hagan oficial el traspaso, afirmó el informativo Noticias Caracol.

Este lunes el Real Madrid echó a andar en la Ciudad Deportiva de Valdebebas con la sesión inicial de la pretemporada, a la que no asistió el colombiano.

Rodríguez, que ya tuvo que quedarse la pasada campaña en el club blanco tras su etapa en el Bayern Múnich aún siendo consciente de que iba a tener pocas oportunidades para jugar, parece encontrar acomodo.

De concretarse el fichaje con el Everton, el goleador del Mundial de Brasil 2014 será dirigido por tercera ocasión por el italiano Carlo Ancelotti, quien lo entrenó en la temporada 2014-2015 en el Real Madrid y en el principio de la 2017-2018 en el Bayern.

Esto puede ocurrir pese a que el propio Ancelotti afirmó a principios de julio que, en su opinión, Rodríguez se iba a quedar en el Real Madrid.

"Me gusta mucho como jugador. Cuando me fui del Madrid, James se vino a Múnich, y luego como rumor a Nápoles. Ahora al Everton como rumor también. Si te soy sincero, me gusta mucho, pero es jugador del Real Madrid y creo que seguirá siéndolo", apuntó entonces.

Laserá para James su quinta experiencia en el fútbol europeo y la sexta en el internacional, toda vez que pasó por Argentina (Banfield), Portugal (Porto), Francia (Mónaco), España (Real Madrid) y Alemania (Bayern Múnich).