a entrenar sin entrenador

pamplona – El Cádiz Club de Fútbol, rival contra el que Osasuna debutará en la competición el sábado en el Carranza (21.00 horas), regresó ayer a la capital andaluza después de haber cumplido los días de cuarentena obligados al detectarse casos de coronavirus en su plantilla durante la concentración en Marbella. El conjunto andaluz anunció ayer que tras conocerse los resultados de las últimas pruebas PCR practicadas a la expedición, no se han dado nuevos casos de positivos por covid-19. A las diez de la mañana los jugadores y miembros del staff técnico que dieron negativo emprendieron viaje de regreso a Cádiz, para volver a hoy la normalidad de las sesiones de entrenamientos en la ciudad deportiva.

Los dos jugadores que dieron positivo se quedaron en Marbella hasta que den negativo en dos pruebas de manera consecutiva. Tal circunstancia también ha afectado al entrenador, Álvaro Cervera, que al haber sido uino de los miembros de la expedición que dio positivo deberá permanecer en Marbella, alejado del equipo, hasta que los análisis dictaminen que ha dado negativo. El técnico del conjunto amarillo estará ausente en las próximas sesiones de entrenamiento en las que se comenzará a preparar el partido ante Osasuna. A la espera de la recuperación definitiva del primer técnico, le corresponderá a su segundo, Roberto Perera, llevar las riendas de los entrenamientos.

El martes el Cádiz anunció los tres casos de positivos por coronavirus en su plantilla –dos jugadores y el entrenador–, lo que obligó a cancelar los entrenamientos de la jornada y a suspender los encuentros amistosos previstos durante el periodo de concentración frente al Alcorcón y el Granada.

arreglando el césped El Cádiz trabaja a marchas forzadas para que el estado del césped del Ramón de Carranza reúna las condiciones mínimas exigibles para el debut del sábado en la Liga. Se ha resembrado el terreno de juego y ahora se están realizando los tratamientos pertinentes para que el césped llegue en condiciones.

Lo que no tendrá el Ramón de Carranza será el ánimo de sus aficionados que se van a quedar sin ver in situ el reingreso su equipo en la máxima categoría.

"Esto es muy raro, muy feo todo, no hay público, no hay ánimo. Ya nos hemos concienciado de que es así, no le podemos poner pegas. Es todo muy desangelado", dijo hace unas semanas el entrenador, Álvaro Cervera, por lo que vivió en Segunda y lo que le llega en Primera.

El Cádiz ha realizado numerosas incorporaciones para el regreso a Primera División, aunque la más llamativa es la del delantero Álvaro Negredo –35 años–, que regresa al fútbol español tras su paso por el Al-Nasr, equipo de Dubai.