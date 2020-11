Una Mutil superior

El Tudelano no pudo celebrar con triunfo su 85 cumpleaños en un partido que comenzó con los jugadores blanquinegros peloteando entre ellos durante los primeros treinta segundos para mostrar su protesta por la prohibición de asistencia de público a los partidos.

Fue el momento de la primera parte que más toques seguidos dieron los de Nacho Martín porque después el choque se convirtió en un monólogo de la Mutilvera. Los de Andoni Alonso se adueñaron del balón y poco a poco fueron cercando la portería rival, con un Javi López en plan estelar. De sus botas nació el primer gol a la media hora de juego. Se metió en el área por la derecha y su centro-chut acabó dentro tras pegar en Sarriegi. En los últimos minutos del primer tiempo, el Tudelano dispuso de varias faltas y Álex Sánchez aprovechó una para establecer la igualada. El resultado al descanso no reflejaba los méritos de unos y otros.

Pese a las tablas, Nacho Martín no estaba contento con su equipo, muy inferior a su rival en todas las facetas del juego, y realizó dos cambios para ver si sus jugadores reaccionaban. Mejoró algo el Tudelano en el arranque y dispuso de varias llegadas al área, que obligaron a la Mutilvera a pertrecharse atrás. Pero todo fue un espejismo porque, tras ese arreón inicial, los de Alonso volvieron a demostrar su superioridad. Si a eso añadimos que el Tudelano les regaló el segundo gol, poco más tenían que hacer los visitantes para llevarse la victoria. Buscaron el empate los de Tudela con dos cabezazos a balón parado, el de Gassama se estrelló en el larguero y el de Álex Sánchez se marchó fuera por poco. Javi López dejó para los minutos finales la delicatessen del partido. Un latigazo desde más de veinte metros que se coló por la escuadra de la portería defendida por Otaño.

"La falta de actitud causa sonrojo"

El entrenador de la Mutilvera se mostró contento y realizó una valoración positiva del encuentro de su equipo. Andoni Alonso reconoció que "en la primera parte hemos estado cómodos, hemos encontrado huecos, tanto por dentro como por fuera, para atacar y hacerles daño", y que, pese a encajar el tanto del empate al filo del descanso, el equipo siguió igual en la segunda parte. "Ellos han apretado en la reanudación, pero después el partido se ha calmado, ha vuelto a haber espacios y los hemos encontrado. Les hemos vuelto a hacer daño a la espalda y a sentirnos cómodos. El golazo de Javi López nos ha dado aire para vivir más tranquilos los últimos minutos y evitar cualquier sorpresa". Respecto al partido del atacante, que participó en los tres tantos, señaló que "se le ha visto a ratos con una chispa por encima y en los duelos se ha notado porque ha salido victorioso en el 70% de ellos. El segundo gol que ha metido ha sido la guinda al pastel".

"Hemos estado cómodos"

El técnico del Tudelano no ocultó el enorme cabreo que tenía con sus jugadores y señaló que lo sucedido ayer era muy grave. "Nos ha faltado actitud, hemos corrido mal, hemos corrido menos que el rival, nos han ganado en todo y eso no tiene una explicación clara, no la encuentro. Habrá que saber qué es lo que ocurre para revertir la situación, pero ya, porque así no se puede seguir". La rajada de Nacho Martín fue monumental, ya que no le dolieron prendas a la hora de asegurar que esa falta de actitud que vio "me causa sonrojo. No estoy dispuesto a seguir si esto continúa así. Lo siento por el club porque ha hecho un esfuerzo importante. He hablado con el presidente Jesús Miranda y está muy cabreado y tiene razones para estarlo. Por último, añadió que del partido pocas valoraciones podía hacer porque "no hemos estado en el campo. La Mutilvera ha ganado bien, lo ha podido hacer por más goles, ha sido el dueño y señor del partido".



LA FICHA

Tudelano1

Mutilvera3

TUDELANO Otaño, Yasín, Lalaguna, Diego Royo, Sito Barrera (Gassama, min. 46), Sarriegi (Adrián Socorro, min. 69), Diego Suárez (Pablo Roig, min. 64), Álex Gualda, Ángel Sánchez (Rodrigo, min. 46), Orbegozo (Samanes, min. 58) y Álex Sánchez.

MUTILVERA Valencia, Aldave (Azcue, min. 88), Mahugo, Ibáñez, Barace, Ayensa (Xiker, min. 73), Eder (Satrústegui, min. 73), Ederra (Yoldi, min. 58), Briñol, Cisneros y Javi López (Lizarraga, min. 88).

Goles 0-1, min. 32: Sarriegi (pp). 1-1, min. 47: Álex Sánchez. 1-2, min. 65: Javi López. 1-3, min. 82: Javi López.

Árbitro Rezola Etxeberria (Comité Vasco). Mostró amarillas a los locales Sarriegi, Álex Sánchez y Yasin, y a los visitantes Ibáñez y Barace.

Incidencias Ciudad de Tudela. Sin público en las gradas debido a las restricciones sanitarias. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Diego Armando Maradona y del abuelo de Mikel Orbegozo, jugador del Tudelano.