Un mal inicio condena al Promesas

Logroñés2

Osasuna Promesas0

LOGROÑÉS Jero; Aizpún, Caneda, Chacón, Ledo; Emilio, Javito (Pirri, min.80); Calderón (Xavi Puerto, min.93), Álvaro (Iker Rodellar, min.63), Diego (Bilal, min.93) Imanol (Lacruz, min.80).

OSASUNA PROMESAS Álvarez, Endika, Herrando, Aranguren (Liza, min.61), Santafé (Cardenas, min.80), Joel Rodríguez, Córdoba (Velikit, min.70), Aimar, J. C., I. Benito (Muro, min.61), Diego Moreno (Soeiro, min.80).

Goles 1-0, min.9: Álvaro; 2-0, min.15: Javito.

Árbitro Lou Ballano (Colegio aragonés). Tarjetas amarillas a Pirri; Santafe, Velikit y Liza.

Estadio Mundial 82. 200 espectadores.

logroño – Una salida muy acertada del Logroñés, con dos dianas en el primer cuarto de hora de encuentro, fue un muro demasiado alto para un Promesas que, aunque lo intento, nada pudo hacer en una tarde de nulo acierto en el ataque con el clima como enemigo declarado del fútbol.

Comenzó bien Osasuna Promesas en un encuentro muy dinámico de salida con una primera oportunidad para Joel, pero sin acierto. Sí lo tuvieron en cambio los blanquirrojos para adelantarse con un gol de Álvaro, que remachó en el área imposible para el arquero pamplonica. Temprana desventaja.

Quisieron reaccionar los de Castillejo, pero el remate de Aimar a la media vuelta no encontraba su objetivo. Y lo que llegaba al cuarto de hora era el segundo tanto de la Sociedad Deportiva Logroñés. Hermosa jugada de combinación de los riojanos, superando piezas osasunistas con temple y calidad, para el remate final a las redes de Javito, subido al ataque el mediocentro local. Un cuarto de hora apenas, dos llegadas de los locales con relativa claridad al área de Álvarez y dos goles campeando en todo lo alto. Cuestión de efectividad.

Osasuna Promesas tenía más posesión de pelota, pero la verticalidad era para los de Logroño, muy tranquilos con el decorado tan a su favor.

En el segundo periodo, arreciaba la lluvia sobre el Mundial 82 de Logroño y eso incomodó mucho más a los jugadores, ya que además el fuerte viento impedía precisión en los pases. A los veinte minutos, tras una fase de igualdad en la medular, de nuevo Joel pudo acortar desde cerca, pero su remate no encontró el objetivo. Ese pude decirse que fue el canto del cisne de Osasuna Promesas, ya que desde ese instante el dominio estuvo más en manos de los de Aguilà.

Pudo marcar Imanol Etxeberria en dos remates del ariete local, y después el meta osasunista se lucía ante un intento de vaselina de Calderón. Después el recién entrado Pirri y Diego perdonarían nuevamente el tercero del conjunto riojano, que se dejó ir quizás más de la cuenta en los compases finales, con una oportunidad del Promesas para Joel que no se llevó a transformar, acabando el encuentro con el dos a cero.

santi castillejo

"Estamos regalando demasiado"

Entrenador. "Nos ha pasado lo que nos está pasando en muchos partidos, cometemos errores, sobre todo al comienzo del partido que lo decantan a favor del rival. No puede ser, estamos regalando demasiado. A partir de ahí es muy difícil remar. En la primera parte hemos estado bastante bien con balón, hemos tenido cinco o seis ocasiones que no hemos marcado. Al final, las áreas han decidido, como siempre. No estamos finos, ni en la nuestra ni en la del contrario. La parte preocupante es que estamos mal en defensa. No podemos regalar tanto", comentó el técnico del filial rojillo tras el encuentro.