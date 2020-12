El Huarte sigue intratable

Txantrea0

Itaroa Huarte3

TXANTREA Navarro, Jonatan, Anaitz, Tristan, Asier (Gorka), Oihan (Ander), Pablo (Joseba), Teres, Sergio (Beñat), Cemborain y Aser.

ITAROA HUARTE Agramonte, Oloriz, Sánchez, Etxeberria, Txusti (Ismael), Javi (Alfonso), Arango (Marco), Eder (Julen), Txintxeta, Jontxu y Barberena (Jiménez).

Goles 0-1, min.28: Txintxe (p). 0-2, min.85: Jiménez. 0-3, min.93: Jiménez.

Árbitro Gaizka Legarra. Amonestó a Pablo (m.42), Anaitz (m.62) y Ursúa (m.67) por parte del Txantrea y a Jiménez (m.81) por parte del Huarte.

Estadio UDC Txantrea KKE.

txantrea – El Itaroa Huarte sumó su cuarta victoria consecutiva al imponerse por un contundente 0-3 al Txantrea, que sufrió su primera derrota de la temporada. Txintxe adelantó a los visitantes de penalti y, cuando mejor estaba el Txantrea, Jiménez aprovechó dos contrataques para cerrar el partido.

El Huarte salió decidido a por los tres puntos y fue muy superior al Txantrea en la primera mitad. El monólogo visitante comenzó con un disparo de Eder desde la frontal y, en el minuto 20, con un mano a mano en el que Jontxu se encontró con el pie salvador de Aitor.

En el minuto 25 y bajo una intensa lluvia, llegó la acción clave de la primera mitad. El balón se frenó en un charco dentro del área y Niko fue el más listo para llevárselo con la puntera y provocar un claro penalti que el colegiado, Gaizka Legarra, no dudó en señalar. Txintxe se encargó de anotar desde los once metros con un suave golpeo por el centro. El Txantrea intentó reaccionar, pero solo creó cierto peligro con los centros de sus carrileros –Jonatan y Oihan– que no encontraron rematador.

En la segunda mitad, el Txantrea se hizo con el dominio territorial y tuvo opciones de empatar, pero Iñigo sacó dos manos salvadoras a los disparos de Jonatan y Ander. Con los locales volcados en busca del empate, Jiménez –que había entrado en el 80– aprovechó su velocidad al espacio para cerrar con dos goles la cuarta victoria seguida de un líder cada vez más sólido.