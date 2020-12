La Liga antes que la Copa

Llega la novena jornada de Tercera División será la primera sin el minuto solidario, después de que se parasen los partidos durante un minuto durante las últimas tres fechas.

PAMPLONA – CORELLANO

Quieren volver a sumar

Sábado, 15.30 h.

PAMPLONA Aritz Gomara continúa con la baja de Iñaki Razkin.

CORELLANO Adolfo Echeverría no puede contar con Isaac.

Árbitro Goiatz Markotegui.

El Pamplona, que enlaza dos partidos sin perder, recibe a un Corellano que ya ha estrenado su casillero de victorias, y Aritz Gomara no se fía "de la moral del Corellano porque ha empatado en campos como el del San Juan o el del Txantrea". Delante esperará un Corellano que consiguió su primer triunfo en la última jornada. "Tiene que servir para que los chavales vean que haciendo las cosas bien se pueden ganar más y se pueden competir, que ha habido varios en lo que no lo hemos hecho", reconoce Adolfo Echeverría.

ITAROA HUARTE – RIVER EGA

Líder con pies de plomo

Sábado, 16.30 h.

ITAROA HUARTE Pedro Sánchez tiene a todos disponibles menos Moreno y De Ulibarri.

RIVER EGA Óscar Resano no puede contar con Pablo, sancionado.

Árbitro Fernando Parra.

El River Ega visita Areta para medirse a la revelación del grupo, después de haber merecido mayor premio ante el San Juan, "que también era líder y no merecemos perder. Estamos mejorando y competimos bien, por lo que lo afrontaremos de la misma manera. Va a ser un partido muy complicado", recalca Óscar Resano. "Los jugadores están implicados y eso es importante. Vamos poco a poco que este es un partido difícil y cada vez va a costar más ganar porque el rival te tiene más respeto", explica Pedro Sánchez.

VALLE DE EGÜÉS – TXANTREA

No pueden relajarse

Sábado, 17.00 h.

VALLE DE EGÜÉS César Sánchez pierde por lesión a Javier Olague y Mark Cía.

TXANTREA Txiki Akaz no puede contar con#Astráin, Ursúa ni con Guembe.

Árbitro Endka Osta.

A pesar de haber merecido más en su visita a Lekumberri, el Valle de Egüés recibe a un Txantrea en una liga en la que "no te puedes relajar", afirma un César Sánchez que recibe a "un buen equipo con buen entrenador, que hace un fútbol atractivo". Por su parte, Txiki Akaz espera "otro partido intenso porque el Egüés tiene bueno jugadores, los equipos de César están muy bien trabajados y si queremos sacar algo positivo tenemos que mejorar bastante lo que hicimos el otro día", en relación a la última derrota, de la que se hace "responsable".

SAN JUAN – BETI ONAK

Rotaciones ante el favorito

Sábado, 17.00 h.

SAN JUAN Bebeto recupera a Mercero y no puede contar con Eder

BETI ONAK Ángel Arizcurenrecupera a Juan y no puede contar con Torres, Eguílaz y Echechiquia.

Árbitro Ander Ezquerra.

El Beti Onak espera seguir en la mísma dinámica "sabiendo que jugamos contra el líder, contra un equipo que todavía no ha perdido", menciona un Ángel Arizcuren que anuncia rotaciones "para que todos se sientan importantes". "Espero un partido competido y complicado porqueel Beti Onak está haciendo una buena liga hasta ahora y ha subido el nivel. Creo que es un equipo difícil de batir", reconoce un Bebeto que asume que el partido copero está en mente de los jugadores.

BURLADÉS – BETI KOZKOR

Seguir la estela de los líderes

Domingo, 12.00 h.

BURLADÉS Jonathan Unanua tiene a todos disponibles.

BETI KOZKOR Rodri Fernández no puede contar con Gascue, lesionado, con Ramos, sancionado e Iriarte es duda de última hora.

Árbitro Stevens Suárez.

El Beti Kozkor se mide en Ripagaina a un Burladés "necesitado", que probará cosas nuevas "porque no le salen las cosas" y ante el que "necesitamos ganar porque San Juan y Huarte van a un ritmo muy alto", apunta un Rodrigo Fernández que añade que no han perdido todavía en este campo. El Burladés llega al partido recuperándose del "mazazo del martes" y que según Jonathan Unanua "estamos fastidiados y ya no vemos quién es el rival, sino que vamos a por los tres puntos".

FONTELLAS – LOURDES

Conocidos en apuros

Sábado, 16.00 h.

FONTELLAS Jose Ángel Catalán no puede contar con Bonilla, ni Lasheras, sancionados.

LOURDES Javier Serrano no puede contar con Lozano, Gorka, Rutabayero y Esteban,

Árbitro David Casabona Isla.

Ganar o ganar. Para el Fontellas supondría poder salir de los puestos del desenso, mientras que para el Lourdes supondría acercarse a los puestos de permanencia. "Pocas sorpresas habrá", avecina un José Ángel Catalán que desvela que ambos conjuntos "nos conocemos de siempre" y espera tener a su favor la condición de local, ante un Lourdes que "entrena en césped artificial". Por su parte, Javier Serrano confía en que su equipo siga la "personalidad" mostrada "en la segunda parte ante el Cirbonero, en la que a punto estuvimos de darle la vuelta al marcador".

CANTOLAGUA - CIRBONERO

La Liga primero, la copa después

Sábado, 16.15 h.

CANTOLAGUA Javier Pascual no puede contar todavía con Julen Úriz.

CIRBONERO Sergio Vázquez pierde a Rubén por sancion y tiene a varios lesionados.

Árbitro Borja Arce.

El Cantolagua recibe a uno de los "equipos más potentes, que está llamado a estar en las posiciones de arriba" en una liga "muy igualada", señala un Javier Pascual que reconoce que no se va a guardar nada para el partido ante el Real Valladolid, del próximo martes. "Con ilusión de hacer un buen partido después del empate del otro día" y buscar "una victoria que nos está costando últimamente", apunta un Sergio Vázquez que afronta "un encuentro crucial" para los intereses del Cirbonero.

ARDOI – CORTES

Duelo por todo lo alto

Sábado, 16.30 h.

ARDOI Íñigo Ardanaz recupera a Pavón pero no puede contar con Alonso, Zarranz ni Larraza.

CORTES Rafa Bericat tiene a toda la plantilla disponible para afrontar esta jornada.

Árbitro Francisco Javier Andrés Perfecto.

"El partido de mañana es un partido importante para la clasificación porque es un rival directo ahora mismo". Así de claro tiene Iñigo Ardanaz el reto al que se enfrenta su Ardoi esta tarde ante el Cortes, que llega a El Pinar tras sumar tres victorias consecutivas. Por su parte, el Cortes está "con ganas de intentar continuar con la racha y de ganar" en un partido "complicado ante un Ardoi sólido que se decidirá por mínimos detalles y por aciertos y errores" de uno y otro, señala Rafa Bericat.

BIDEZARRA – MURCHANTE

Ganar para no pasar apuros

Domingo, 16.00 h.

BIDEZARRA Mikel González tiene dos bajas por lesión y una tercera por trabajo.

MURCHANTE Rubén López recupera a Álex Aguado, pierde a Mario Jarauta y tiene en duda a Ruberte, Francés y Saladín.

Árbitro Fermín Gonzalo Lampreabe.

El Bidezarra afronta un importante duelo ante el Murchante, para evitar meterse en problemas. "Espero un equipo muy experimentado, muy bien plantado en el campo y que tiene un muy buen juego al contraataque", valora Mikel González. "Es un partido contra un recién ascendido que tiene las ideas claras y le da buen trato al balón", opina un Rubén López que reconoce que necesita los puntos y que para ello su equipo "no tiene que perder la concenctracion en pequeños detalles".

PEÑA AZAGRESA – PEÑA SPORT

El líder visita un campo 'maldito'

Domingo, 16.30 h.

PEÑA AZAGRESA Raúl Marco no puede contar con Yeyu, Pablo ni Sasa, Servera, Edu, lesionados, ni con Gonzalo, sancionado.

PEÑA SPORT Unai Jáuregui no puede contar con De Frutos, Bronte ni Vania.

Árbitro Jose Javier Apesteguía.

La Peña Azagresa, que cuenta con dos victorias en los dos partidos que ha disputado esta temporada en el Miguel Sola, recibe a una Peña Sport "con ganas de seguir en la misma tónica, porque en casa nosotros nos hacemos fuertes", apunta Raúl Marco. "Puntuar, puntuar y puntuar. No tenemos que hacer otra cosa", menciona un Unai Jauregui que añade que la "Peña Sport, según lo que me han dicho, vista un campo negro porque hace tiempo que no saca los tres puntos del Miguel Sola".