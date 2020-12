Pase 'in extremis' de la Real Sociedad

Nápoles 1

Real Sociedad 1

NÁPOLES Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Rui (Ghoulam, m.83); Fabián, Bakayoko (Demme, m.69); Lozano (Politano, m.69), Zielinski (Elmas, m.74), Insigne; Mertens (Petagna, m.69).

REAL SOCIEDAD Remiro; Zaldua (Gorosabel, m.46), Zubeldía, Le Normand (Isak, m.79), Monreal (Muñoz, m.78); Portu (Barrenetxea, m.56), Guevara (Sagnan, m.78), Merino, Zubimendi; Januzaj, Willian José.

Goles 1-0, m.35: Zielinski; 1-1, m.91: Willian José.

Árbitro Orel Grinfeld (ISR). Mostró cartulina amarilla a Mertens y Lozano; y a Zubimendi, Le Normand y Zubeldía.

Estadio Diego Armando Maradona.

NÁPOLES – La Real Sociedad, en el estreno del estadio Diego Armando Maradona napolitano, logró sobreponerse a las bajas de David Silva y Mikel Oyarzabal y empató 1-1 este jueves contra el Nápoles, lo que le dio el billete para los dieciseisavos de final de la Liga Europa como segundo clasificado en el grupo F.

Eliminada hasta el tiempo añadido de la reanudación, cuando perdía en Nápoles y el AZ Alkmaar empataba en Rijeka, la historia cambió para la Real Sociedad gracias a un golazo del brasileño Willian José, que empató un gol inicial firmado por el polaco Piotr Zielinski.

Segundos después de que el delantero brasileño celebrara su primer gol en esta Liga Europa, llegó además la noticia de la ventaja del Rijeka contra el AZ, lo que convirtió en realidad el sueño del equipo de Imanol Alguacil de regresar a los dieciseisavos de la Liga Europa, tras la última participación, en 2018.

Los de Gatuso se adelantaron en una acción originada en un saque de esquina, el internacional polaco recogió un rechace, controló y libero un derechazo cruzado que entró por la escuadra y fulminó a Remiro.

Aumentaba el nerviosismo en la Real conforme pasaban los minutos y el Nápoles llegó a tener una excelente oportunidad para sentenciar el cruce en el 90, pero la perdonó con un disparo central del español Fabián Ruiz, pero el tanto de Willian José y la victoria del Rijeka dieron el pase a los donostiarras.

grupo E

Pablo garcía amarga al granada

Tablas. El Granada no pudo pasar del empate a cero con el PAOK del exjugador de Osasuna Pablo García, lo que unido a la victoria del PSV holandés deja a los de Diego Martínez, que ya estaban matemáticamente clasificados para los dieciseisavos de final, sin el premio de pasar como primeros de grupo. El nuevo técnico del conjunto griego ya había anunciado que haría rotaciones, ya que su equipo no albergaba ninguna opción de pasar de la fase de grupos, pero los granadinos no pudieron atravesar su defensa y finalmente pasan de grupo como segundos, tras el PSV Eindhoven.