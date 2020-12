La Federación Vasca de Fútbol da un paso más por la oficialidad y reclama su integración en FIFA y UEFA

Dicen que las cosas de palacio van despacio. Pero no por ello se ha dejado de hacer camino. La reivindicación de la oficialidad de la selección vasca ya no se limita solo a un mero deseo, a un simple discurso hueco. No se trata únicamente de proclamar en el desierto. La Federación Vasca de Fútbol (FVF) ha dado un paso histórico y dos años después del mandato de la asamblea de Durango el organismo que preside Luis María Elustondo cumple con el acuerdo prácticamente unánime del 12 de diciembre de 2018 del órgano soberano (43 votos favorables y una sola abstención de los 44 sufragios emitidos).

El 15 de diciembre de 2020 podría recordarse como la fecha fundacional de la nueva FVF siempre y cuando llegue a buen puerto la petición de su integración como miembro de pleno derecho de la FIFA y de la UEFA. Hoy se hace realidad un movimiento que se esperaba desde muchísimos años atrás. El propio Elustondo lo declaró en entrevista concedida a DEIA un mes atrás: "Yo no puedo ir solo a Suiza, tengo que ir arropado". Dicho y hecho.

Viaje a Suiza



El presidente de la FVF, que consuma sus últimas semanas de su segundo y último mandato al frente de este organismo, ha viajado este martes al país helvético. Y no lo ha hcho en soledad. Ha tomado un vuelo acompañado de su vicepresidente, Nerea Zalabarria; Jon Redondo, director de Deportes del Govierno vasco, y David Salinas-Armendariz, letrado del Ejecutivo de Iñigo Urkullu y abogado experto en Derecho Deportivo. El músculo institucional y jurídico, por tanto, es evidente.

Los cuatro representantes se han personado en Zúrich, donde se ubica la sede de la FIFA, y en Nyon, domicilio de la UEFA, con los deberes hechos. O sea, con la documentación detallada preparada para cursar la petición oficial, un hecho que hasta no hace mucho se entendía como una utopía. Zúrich y Nyon están separadas por carretera en 255 kilómetros, una distancia cortísima cuando se ha sufrido una larguísima travesía para llegar hasta el corazón de los dos máximos organismo del fútbol mundial.

La propia Federación Vasca de Fútbol así lo manifiesta en el comunicado que ha publicado a última hora de esta tarde. Tras el registro formal de la solicitud de integración, las autoridades vascas reivindicaron públicamente la "viabilidad legal y la posibilidad efectiva" de la representación internacional por parte de la Federación Vasca de Fútbol."A través de esta solicitud formal de integración cumplimos no solo con lo exigido por la Asamblea General de la FVF, sino también con el deseo mayoritario de la sociedad vasca.

Se trata de un objetivo legítimo y absolutamente viable desde un punto de vista legal,tal y como demuestra la integración de otros territorios europeos que no son estados independientes y el recorrido histórico de sus selecciones (con liga propia o sin ella). Asimismo, hemos manifestado nuestra intención de acometer una integración pactada entre las partes, y la FVF ha notificado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) su voluntad de abrir un periodo de negociación para acordar los términos de la misma", expresa en el escrito Salinas-Armendariz, el arquitecto del extenso informe jurídico entregado en Zúrich y Nyon, que hace hincapié sobre todo en el apartado 6 del artículo 11 de los Estatutos de la FIFA, que recoge que "con la autorización previa de la federación miembro del país del que depende, la federación de fútbol de una región que aún no haya obtenido la independencia podrá solicitar su admisión en la FIFA".

Cabe recordar que la propia ministra española de Exteriores, Arancha González Laya, apeló el pasado día 8 a esta normativa para justificar la presencia de Kosovo en el grupo de España en la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022. "Se dirime con las reglas de la FIFA. Son sus reglas, no son las del derecho internacional en materia de reconocimiento de estados. Por eso en la FIFA hay competidores como Islas Feroe, Gales, Escocia, Irlanda del Norte o Gibraltar, que no son estados", añadió González Laya, declaraciones que están en órbita con parte de los argumentos presentados por la delegación vasca en las dos ciudades suizas.

Admisión simultánea en FIFA y en UEFA



Elustondo, de hecho, ha entregado en las sedes de la FIFA y la UEFA sendos escritos, en los que se recuerda la legitimidad de la Federación Vasca de Fútbol y del propio Gobierno de Gasteiz, sostenida en la vigente Ley del Deporte del País Vasco, además de solicitar la emisión de "un dictamen motivado donde FIFA y UEFA expliciten las condiciones y requisitos que para el caso concreto de la EFF-FVF sea necesario cumplimentar para su definitiva admisión en ambos organismos (en el caso de que a día de hoy no cumpla alguno de ellos)". También el ente euskaldun pide la tramitación de un "expediente común y conjunto para la admisión simultánea en FIFA y en UEFA, abriéndose expresamente un plazo de un año en el seno del cual pueden ser completadas todas las exigencias estatutarias".

El organismo presidido por Elustondo ha presentado en Suiza una copia de sus Estatutos; un dossier divulgativo en el que se recoge el recorrido histórico de la FVF y la Euskal Selekzioa desde 1915; un informe legal emitido por el Gobierno vasco donde se motiva y fundamenta la capacidad representativa de la Federación; una copia del acuerdo aprobado por la Asamblea General de la FVF de Durango y la notificación oficial entregada a la RFEF, a la que anuncia, en otra misiva, el paso dado en Zúrich y Nyon, además de invitarla a abrir "desde ya" un periodo de diálogo y negociación para "alcanzar un acuerdo integrador". La oficialidad de la selección vasca está más cerca que nunca.