"El gol es para mi abuela, que era socia del club"

mutilva – Javier Briñol se mostró muy satisfecho por haber logrado la clasificación, un "premio importantísimo para el club y para toda la afición". Nada más marcar el gol, el mediapunta pensó "en toda la afición que ha podido venir" y en su abuela (Pili Martínez), "que era muy futbolera, socia de la Mutilvera y que falleció este año", recordó emocionado.

Javier Briñol explicó la jugada del gol "más importante" de toda su carrera. "Ha sido una disputa arriba, una caída que he cogido, la he bajado, no me ha salido nadie y he decidido pegarle de lejos. Tengo un poco de fortuna porque pega en un defensor y entra", confiesa.

El mediapunta remarcó el trabajo de todo el equipo en un partido igualado. "Personalmente, estoy muy contento por haber metido el gol, pero sin el trabajo de todos esto no hubiese salido adelante. Ha sido un partido muy competido. En la primera parte, hemos sufrido un poco hasta que nos hemos centrado. Pero luego, sí que hemos hecho lo que teníamos planeado, hemos dominado y nos ha salido bien", concluyó.

andoni alonso, orgulloso El entrenador de la Mutilvera, Andoni Alonso, pidió a sus jugadores que "disfruten del momento y que sigan trabajando en el día a día como hasta ahora". "Es un premio enorme para el equipo, el club y la afición y es para estar muy orgullosos", concluyó.