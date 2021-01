Laporta sobresale en la entrega de avales

barcelona – Cuatro precandidatos a la presidencia del Barcelona, Joan Laporta, Víctor Font, Toni Freixa y Emili Rousaud, presentaron en las oficinas del club una cifra de firmas superior a las 2.257 necesarias para convertirse en candidatos a falta de la validación de las mismas. Laporta fue quien más aportó, con 10.257 firmas; seguido de Víctor Font, con 4.710; Toni Freixa, con 2.821; y Emili Rousaud, con 2.510. Jordi Farré, Xavier Vilajoana, Lluís Fernández Alà, Pere Riera y Agustí Benedito no alcanzaron superar el mínimo de firmas.

Después de este triunfo parcial, Laporta declaró que no piensa en si es "favorito o no", pero admitió que su equipo va "con moral vencedora y esto debe traducirse en muchos votos". Además, consideró que a pesar de las restricciones sanitarias "las elecciones deben celebrarse porque se han territorializado las sedes de votación para evitar aglomeraciones, y no tendría ningún sentido que se suspendiera la votación".

Font anunció sus 4.710 firmas horas antes de entregarlas al club en un comunicado en el que agradeció el esfuerzo "a todas las personas que durante estos días han ido a la sede o han acudido a uno de los más de 200 puntos de recogida". Freixa, por su parte, llevó 2.821 avales la misma tarde en la que envió. En las oficinas del club explicó que "ha sido difícil" y aseguró que sus firmas son "completamente limpias". Rousaud, el precandidato que irá más justo en la validación de los apoyos, admitió que no tiene "un margen muy amplio", pero confía "en que todo vaya bien". Según él, su equipo "ha hecho un esfuerzo extraordinario teniendo en cuenta las circunstancias de la pandemia".

Mateu Lahoz da positivo por coronavirus

los árbitros – El árbitro valenciano Antonio Mateu Lahoz ha dado positivo por coronavirus por lo que los servicios médicos del Comité Técnico de Árbitros han comunicado su baja. El colegiado es "asintomático y se encuentra en buen estado", según ha informado el CTA. Mateu Lahoz dirigió su último partido el pasado 3 de enero entre el Eibar y el Granada y desde entonces no ha tenido actividad futbolística.