El Tudelano rescata un punto en el último minuto

El Tudelano ha rescatado un punto en el último minuto del partido gracias a un penalti. Orbegozo no ha fallado desde los once metros y ha permitido a los pupilos de Nacho Martín no volverse de vacío de Calahorra, en un partido correspondiente a la jornada 9 del Grupo 2-B de Segunda División B que se tuvo que aplazar por el temporal de frío y nieve que azotó a gran parte de la península.

Pese a rescatar un punto a última hora, el Tudelano no consigue ser regular en esta liga tan atípica con parones derivados de la pandemia de covid-19 y también por las inclemencias meteorológicas. No ha despertado el conjunto ribero hasta bien entrada la segunda parte de un encuentro complicado ante el líder del grupo, pero la fortuna que le ha sido esquiva en otras ocasiones durante el presente ejercicio la ha tenido esta noche de cara.

Tras una primera parte en la que el Calahorra se ha mostrado superior y se ha adelantado en el marcador, el Tudelano solo ha reaccionado en el tramo final del encuentro. Y su dominio en los últimos minutos le ha valido para forzar un penalti que Orbegozo ha aprovechado para firmar el empate definitivo en el minuto 94.