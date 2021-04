El Valencia para un partido por racismo

El Cádiz ganó al Valencia en un partido marcado por la denuncia valencianista de que Mouctar Diakhaby recibió un insulto racista por parte de Juan Cala, lo que propició la retirada en el minuto 32 de los visitantes del campo y su posterior retorno 25 minutos después, en medio de unos momentos de incertidumbre.

La interrupción se produjo en el minuto 29, tras una acción de ataque del Cádiz que acabó con un intercambio de palabras entre Cala y el futbolista valencianista. El balón estaba en otra parte del campo, pero Diakhaby se había dirigido hasta donde se encontraba el jugador del conjunto gaditano para seguir con la discusión. Pronto la trifulca envolvió a muchos jugadores, con el árbitro amonestando al visitante. El enfado de Diakhaby fue en aumento hasta que se marchó directo a los vestuarios, acompañado por Gabriel Paulista y, detrás, el resto del equipo. El incidente tenía todos los indicios de ser de tipo racista y, después de media hora de parón e incertidumbre, los equipos volvieron al césped sin el jugador francés, al que lo sustituyó Hugo Guillamón.

El Valencia expresó a través de sus redes sociales que la causa de la retirada fueron unos insultos racistas proferidos contra Diakhaby. "El equipo se ha reunido y decide volver para luchar por el escudo pero firme en la condena al racismo de todo el Valencia en todas sus formas. No al racismo", escribió el cuadro che en su cuenta oficial de Twitter, justo en el momento de la reanudación del partido. "Nuestro total apoyo a Diakhaby. El jugador, que ha recibido un insulto racista, ha pedido a sus compañeros que vuelvan al campo a luchar", añadió el club valenciano.

gayá: "Hubo insulto racista" El capitán del Valencia, José Luis Gayá, confirmó al término del partido que que se retiraron del campo porque Diakhaby les aseguró que había recibido un insulto racista. "Diakhaby nos ha dicho que le han hecho un insulto racista. Condenamos eso y nos fuimos para dentro, pero (en los vestuarios) nos han dicho que teníamos que jugar porque nos quitaban los tres puntos y posiblemente alguno mas. Él nos ha dicho que saliéramos, nos ha dado permiso", explicó.

Javi Gracia, entrenador del Valencia, se expresó en los mismos términos. "Hemos optado por irnos al vestuario y nos han informado de que si no volvíamos, seríamos sancionados. Le hemos comentado a Diakhaby que cómo estaba y nos dijo que no estaba para jugar, pero entendía que debíamos volver con la intención de conseguir una victoria, con un motivo más para pelearla". Gracia explicó que el árbitro, Medié Jiménez, les indicó que "no tenía constancia de lo que había sucedido, no ha escuchado nada, ni él ni sus asistentes, y ante esa situación se ha visto obligado a dar continuidad al partido".

Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz, ofreció una opinión distinta. "Cala me ha asegurado que no ha insultado a Diakhaby", afirmó. Y el club, por su parte, subrayó que no duda de la honestidad de los integrantes de la plantilla, así como asegura que está en contra de cualquier acto de racismo o xenofobia.

EL ACTA ARBITRAL Diakhaby le comentó al colegiado del partido, el catalán David Medié Jiménez, que Cala le llamó "negro de mierda". Según refleja en el acta arbitral, "el jugador Nº 12 del Valencia C.F. Mouctar Diakhaby, una vez amonestado por discutir con un contrario, me dice textualmente: "Me ha llamado negro de mierda" en referencia al jugador Nº 16 del Cádiz C.F. Juan Torres Ruiz", indica.

Medié Jiménez asegura en el documento que "este hecho no fue percibido por ningún integrante del equipo arbitral" y que "transcurridos unos instantes, el Valencia C.F. decide abandonar el terreno de juego".

el valencia pide investigación El Valencia pidió en un comunicado que se investigue la denuncia de Diakhaby y aclaró que no instó a sus jugadores a regresar al terreno de juego.

"El árbitro traslada a los jugadores las potenciales consecuencias de no volver al terreno de juego. Los jugadores, forzados a jugar bajo amenaza de penalización después de los insultos racistas y la tarjeta amarilla a Diakhaby, deciden regresar al terreno de juego", relató.

"Lo que ha sucedido hoy no debería volver a ocurrir jamás en el fútbol. Hoy es un día triste para nuestro deporte. Lo que hoy hemos perdido no es un partido, hoy se ha perdido el respeto y el espíritu del fútbol y el deporte", lamentó.

la ficha

Cádiz 2

Valencia1

CÁDIZ Ledesma; Iza Carcelén, Cala (Marcos Mauro, m.46), Fali, Espino; Jonsson, José Mari, Perea (Alejo, m.61), Salvi, Jairo (Pombo, m.79); Negredo (Malbasic, m.73).

VALENCIA Domenech; Thierry (Cutrone, m.89), Gabriel Paulista, Diakhaby (Guillamón, m.30), Gayà; Wass (Vallejo, m.73), Soler, Racic, Blanco (Cherysev, m.73); Guedes, Gameiro (Musah, m.89).

Goles 1-0, m.13: Cala. 1-1, m.18: Gameiro. 2-1, m.88: Marcos Mauro.

Árbitro Medié Jiménez (Comité Catalán). Amonestó a los locales Salvi y Cala, y a los visitantes Diakhaby y Paulista.

Estadio Ramón de Carranza.