Mikel Merino no tira la toalla

Mikel Merino ha terminado de encender definitivamente la luz de alarma en la Real. El centrocampista sufre una importante lesión en la espalda que pone en serio peligro su participación en lo que resta de campaña con el pasaporte europeo en el aire pendiente de su sello definitivo en las ocho jornadas que restan por disputarse. Pese a que Imanol sorprendió a todos al no querer descartarlo para viajar a Valencia el viernes, "tengo mis dudas, pero incluso sin entrenar puede jugar. Está bien en lo físico y tiene ritmo competitivo, pero prefiero esperar al sábado para conocer su evolución", el parte médico publicado el sábado tras quedarse fuera de la convocatoria no invitaba a nada bueno: "Merino sufre dolor lumbar de varias semanas de evolución secundario a una fractura de estrés en el pedículo derecho de la vértebra L4".

Esta lesión es muy dolorosa e incómoda, algo que puede confirmar el navarro, que lleva varias semanas arrastrando muchas molestias, lo que condicionó hasta su puesta a punto para la final de Copa, aunque la cosa salió bien al ser proclamado como MVP del duelo y generar el penalti con una asistencia estratosférica gracias a haber jugado infiltrado. Según fuentes médicas consultadas por este periódico, su tiempo de recuperación es muy variable y va desde alrededor de un mes hasta los tres o cuatro en su diagnóstico más pesimista. Solo quedan 40 días por disputar de competición, ya que la Liga finaliza el 23 de mayo, de modo que lo normal es pensar que no juegue más. Ese es el planteamiento del club, que, como es lógico, solo piensa en que uno de sus puntales se recupere perfectamente de una lesión importante, pero hay dos circunstancias que provocan que Merino todavía no haya tirado la toalla. El de Pamplona tiene marcado entre ceja y ceja el disputar la Eurocopa, que se celebra del 11 de junio al 11 de julio. El txuri-urdin se quedó fuera de la última lista de Luis Enrique, pero en la Federación ya eran conscientes de que arrastraba problemas en la espalda. Si no juega las últimas fechas de la Liga, no tendrá ninguna posibilidad de ser convocado.

El Plan B de las colonias de verano para Merino tampoco está mal, porque tendría muchas opciones de acudir a los Juegos Olímpicos, del 23 de julio al 8 de agosto (se perdería la pretemporada). Pero para aspirar tendrá que recuperarse al 100%.

mikel merino

Temporada Partidos Min.

2018-19 32 2.200

2019-20 43 3.704

2020-21 37 3.182

mikel merino

Trayectoria. Tras subir a Osasuna, el club de su vida, recaló en el Borussia Dortmund y en el Newcastle, donde no llegó a triunfar.

Real. Fichó por 12 millones y ha renovado este curso hasta 2025, con una cláusula de 60 millones.

la cifra

3.182

minutos ha disputado esta temporada en 37 encuentros. Aún lejos de los 3.704 del curso anterior.