Polémica en México por las imágenes de Javier Aguirre en la boda de su hijo: "Me equivoqué y pagaré"

El entrenador de los Rayados de Monterrey, el exosasunista Javier Aguirre, fue separado del equipo por violar el aislamiento para evitar la propagación de la COVID-19, informó la Federación Mexicana de Fútbol.



En un comunicado la institución explicó que el extécnico del equipo navarro fue captado en un evento ajeno al club sin respetar el protocolo sanitario.



Las redes sociales divulgaron un vídeo donde aparece Aguirre en un baile en una boda, la de uno de sus hijos, lo cual llevó a la Liga Mx a turnar a la comisión disciplinaria el caso para que investigue y determine las sanciones.



Aguirre, de 62 años, se hizo cargo de los Rayados de Monterrey a inicio de este año y lo tiene en el tercer lugar de la clasificación del torneo Clausura.





Y decían que Javier Aguirre NO se sentía mexicanopic.twitter.com/sqaVZOs5Gc — Pajarito Valverde (@IsVahoosz) April 14, 2021

El equipo también juega la Liga de campeones de Concacaf en la que este jueves recibirá al Atlético Pantoja de República Dominicana al que goleó por 0-3 en el duelo de ida de los octavos de finales."No seguí el protocolo correspondiente; estoy vacunado, las tres o cuatro personas mayores que estábamos ahí, incluida mi esposa, estamos vacunados, pero aun así no hice una cosa correcta y debo asumir las consecuencias", dijo Aguirre en un vídeo difundido por los Rayados. "Me equivoqué y pagaré".Aguirre recordó que en los Rayados cumplen los protocolos de manera escrupulosa y le hizo una invitación a la sociedad para no bajar la guardia y seguir peleando contra la pandemia.Monterrey suma siete victorias, cuatro empates, dos derrotas y 25 puntos. Su defensa es la segunda mejor del campeonato y su ataque el quinto, encabezado por el argentino Rogelio Funes Mori, que comparte el liderato de los anotadores con sus compatriotas Nicolás Ibáñez, del San Luis, y Pedro Alexis Canelo, del Toluca.El Monterrey cerrará la fase regular del Clausura al recibir al Pachuca el próximo domingo, visitar a los Tigres UANL el 24 de abril y jugar en su estadio con el Mazatlán, el 1 de mayo.