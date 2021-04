Victoria trabajada para el Pamplona

Cantolagua2

Pamplona3

CANTOLAGUA Pablo, Ongay, Ibai, Julen, Ander, Dani (Asier Sánchez) Echeverri, Izco, Jon (Gil), Ayesa, Asti.

PAMPLONA Eneko, Aritz, Nagore, Sergio, Arano, Javier (Larumbe), Sadio (Ayestaran), Gamarra, Iván (Caña), Goñi ( Delgado), Íñigo.

Goles 0-1, min.9: Arano; 0-2, min.45: Aritz; 1-2, min.57: Julen; 2-2, min.80: Ayesa; 2-3, min.87: Nagore.

Árbitro Alberto Sada.

Estadio Cantolagaua.

Victoria del Pamplona en un partido en el que los de Sangüesa merecieron mucho más por juego y ocasiones, incluso fallaron un penalti en el tiempo de prolongación.

Partido marcado por el fortísimo viento, que hacia difícil por momentos controlar el balón, pero fue el equipo local el que más peligro creó jugando en contra. Arano hizo el 0-1 al aprovechar un rechace y marcar por bajo. Los locales no se vinieron abajo y Ayesa se fue del contrario en velocidad, que apunto estuvo de empatar. Echeverri pudo hacer el empate, pero un disparo fue alto. Al filo del descanso, de tiro de fuera del área, Aritz hizo el 0-2 tras una falta previa al local Echeverri que no pito el árbitro, y el gol no contó.

En la segunda parte el dominio fue casi total del Cantolagua y Julen marcó de cabeza. Fueron buenos momentos locales dominando el centro de campo y esperando la ocasión, como así fue, cuando Ayesa hizo un golazo de cabeza.

Quedaban los últimos 5 minutos de incertidumbre, y tras botar el Pamplona córner, hizo el 2-3. En el descuento, un penalti claro para el Cantolagua en el que Julen falló. Demasiado premio para el Pamplona, en un partido en el que los locales fueron superiores. El público despidió al equipo reconociendo su esfuerzo.