Hace ya casi dos años las Reglas de Juego introdujeron cambios sustanciales sobre el balón a tierra, más conocido entonces como "bote neutral", sin embargo aún se ven en muchos aficionados cuando se produce la situación dudas sobre el porqué de señalarlo y qué equipo es el favorecido. En la regla 9 se puede leer que el juego se detiene cuando: "el balón toque a un miembro del equipo arbitral, permanezca en el terreno de juego y además: un equipo inicie un ataque prometedor o el balón entre directamente en la portería o el equipo en posesión del balón cambie. En todos los casos anteriores el juego se reanudará con un balón a tierra." Si leemos con atención el párrafo anterior vemos que no se concede un balón a tierra siempre que el balón toca al árbitro, la primera condición que se pone es que siga dentro del terreno después del contacto con el colegiado. Además es preciso que a causa de ese contacto con el árbitro se produzca gol o comience un ataque prometedor o cambie el equipo poseedor del balón, si no se da alguna de estas condiciones el juego debe continuar.

Para intentar dejar más claro lo reflejado en la Reglas propondré tres preguntas: Un jugador lanza un pase a un compañero pero el balón golpea en el árbitro y no llega a su destino, a pesar de ello llega de rebote a otro compañero del mismo equipo, no se produce directamente un gol ni un ataque prometedor. ¿Debe interrumpirse el juego para dar un balón a tierra? No, el juego debe continuar porque no se da ninguna de las tres condiciones que marca la regla. Un árbitro, en su intento exagerado de seguir el juego de cerca, se entromete en una jugada y aunque no toca el balón hace que el equipo que lo tenía pierda una ocasión de gol. ¿Debe concederse un balón a tierra? No, el juego continuará porque el árbitro no ha tocado el balón y lo dispuesto en la regla es para cuando lo toca. Un jugador del equipo rojo lanza un pase hacia un compañero pero el balón golpea en el árbitro y sale del terreno de juego. ¿Se dará un balón a tierra para devolverlo al equipo rojo? No, el balón ha salido del terreno y debe reanudarse el juego con saque de banda, meta o esquina a efectuar por el equipo rival. Seguro que no todos estáis de acuerdo con la justicia de estas decisiones, pero como suelo decir a menudo el árbitro solo aplica las Reglas, no es su autor.

El autor es Responsable de Formación del Comité Navarro de Árbitros de Fútbol