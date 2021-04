El Promesas no consigue pescar en El Sardinero

Racing 3

Osasuna Promesas 1

RACING Lucas; Mantilla, Matic, Óscar Gil, Isma López; Riki (Martín Solar, m.55), Íñigo; Soko (Camus, m.69), Pablo Torre (Cejudo, m.55), Álvaro Bustos (Traver, m.69); Cédric (Capanni, m.76).

OSASUNA PROMESAS Álvarez; Diego Moreno, Liza, Herrando (Ibaider, m.86), Endika; Ibáñez, Santafé (Luka, m.86); Córdoba (Muro, m.62), Hualde (Benito, m.70), Aimar; Joel (Jony, m.62).

Goles 1-0, m.11: Matic; 2-0, m.16: Cédric; 3-0, m.64: Cédric; 3-1, m.72: Muro.

Árbitro Fernández Buergo (Colegio asturiano). Tarjetas amarillas a Mantilla y Álvaro Cejudo del Racing y a Santafé de Osasuna.

Estadio El Sardinero. 1500 espectadores.

santander – Osasuna Promesas cayó con claridad en El Sardinero ante un potente Racing que así firma prácticamente su ascenso virtual a la Primera RFEF. Los santanderinos salieron con fuerza huracanada y dos dianas en el primer periodo solventaron prácticamente la visita de un Promesas que mostró buen trato de balón pero demasiada bisoñez. Queda cuarto en la tabla el equipo de Tajonar una vez recuperado este aplazado con 30 puntos en la tabla y un coeficiente de 1,36.

Inicio arrollador del Racing de Santander, con una primera oportunidad clara en la cabeza de Pablo Torre que se fue desviada. Apenas a los once minutos de encuentro, un saque de esquina encontraba el fenomenal remate de cabeza del central croata Matic, incorporado a la ofensiva, e imposible para el meta Álvarez, Y muy pocos minutos más tarde, el delantero Cédric hizo el segundo remachando a las mallas una gran acción de Torre.

El propio Cédric colocaría el tres a cero en el marcador en la segunda mitad sentenciar el choque. Álvaro Muro recortó distancias en el 72 y Osasuna lo intentó hasta el final, pero sin éxito.

santi castillejo

"el racing ha sido muy superior"

Entrenador. Santiago Castillejo, técnico de Osasuna Promesas, destacó tras el encuentro que el equipo había "empezado bien y llegando a su portería. Con el 2-0 tan rápido se ha puesto fácil para ellos, y controlaron el encuentro. Luego, el tercer gol en la segunda parte mata el partido. Marcamos después el 3-1 pero no ha servido. Queríamos ser el equipo que somos, apretar arriba y con llegadas a campo adversario, pero el Racing tiene mucha calidad y a veces no puedes". Sobre lo que resta de temporada, Castillejo dijo que no cree en milagros para lograr el ascenso a Primera RFEF. "Nuestro reto en la segunda fase era competir ante rivales diferentes. La cuestión del filial es formar jugadores, que aprendan a competir", concluyó.