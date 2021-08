Aspas, el dedo en el ojo

vigo – El internacional español Iago Aspas, delantero del Celta de Vigo, pidió ayer disculpas al defensa del Atlético de Madrid Mario Hermoso por su "detalle feo" al meterle un dedo en el ojo, en la recta final del encuentro que ambos disputaron domingo en Balaídos (1-2).

Aspas, autor del gol de su equipo, y Mario Hermoso ya mantuvieron una charla en el túnel de vestuarios una vez finalizado el encuentro, justo después de que futbolistas de ambos equipos volvieran a encararse tras protagonizar una tangana sobre el césped, en el tramo final del encuentro. Solo el análisis de las imágenes permite ver la agresión de Aspas al futbolista del Atlético que, en la trifulca, la tomó con Hugo Mallo, el otro futbolista que acabó expulsado tras el follón.

"Desde aquí, pedir disculpas a Mario (Hermoso) como hice personalmente por el detalle feo que tuve", explicó en Instagram el atacante, que lamentó empezar la Liga con una derrota aunque dijo quedarse con "el espejo" de la segunda parte para seguir mejorando de cara al futuro.

El colegiado José Luis Munuera Montero, que no recogió en el acta la acción del delantero gallego, expulsó al central rojiblanco por "agarrar por el cuello con ambas manos a un adversario de forma continuada sin estar el balón en juego". El documento arbitral refleja que Mallo fue expulsado en el minuto 90 por doble amarilla. La primera, por "discutir con un contrario, sin llegar a insultos ni a amenaza"; y la segunda, por "derribar a un contrario en la disputa del balón de forma temeraria".

Hugo Mallo no estará en Pamplona y su sustituto natural es Kevin. El capitán es indiscutible para Coudet y el segundo cumple siempre que le toca jugar. La pasada temporada disputó ocho encuentros, casi todos en el último tramo de la temporada ya que estuvo lesionado los primeros meses.

Al margen del cambio obligado en el lateral derecho, habrá que ver si el técnico, Eduardo Coudet, inmovilista en sus onces, realizará alguna permuta más. El entrenador mostró su satisfacción al término del partido con el Atlético a pesar a pesar de la derrota, pero entiende que hubo una serie de desajustes que deben corregirse ya que les costaron caros y fueron claves para no poder sumar." La imagen terminó siendo buena, sobre todo en la segunda mitad porque generamos mucho más. En la primera parte tuvimos el balón pero no generamos ocasiones ante un equipo de mucha jerarquía. El Atlético metió prácticamente las que tuvo. Lo buscamos hasta el final y lo más justo hubiese un empate, pero en el fútbol las justicias so existen", dijo. El Celta espera la llegada de varios fichajes.