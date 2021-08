Cristiano Ronaldo vuelve al Manchester United

A sus 36 años de edad, Cristiano Ronaldo sigue siendo una de las piezas más cotizadas del mercado de fichajes, que se cierra el próximo martes. Su rendimiento ante las porterías contrarias es incontestable y una vez que se conoció la intención del portugués de abandonar la Juventus –este mismo viernes se ha despedido de sus compañeros–, los clubes con más poderío económico no han dudado en ponerse en contacto con su representante. En las últimas 72 horas, Jorge Mendes ha buscado un nuevo destino para su jugador más mediático tras tres temporadas en Turín y todo ha cambiado en cuestión de horas. Si hasta hace pocas fechas parecía que el Manchester City era el mejor colocado para hacerse con sus servicios, ya que el PSG tras la llegada de Messi no parece que va a tirar de nuevo la casa por la ventana, el conjunto de Pep Guardiola se ha retirado de las negociaciones. Mendes habría cerrado un acuerdo con los 'cityzens' hasta 2023, pero las pretenciones económicas de la 'Vecchia Signora' han hecho que el City desista. Los italianos pedían entre 25 y 30 millones de euros más el traspaso de Gabriel Jesús por el pase de CR7, pero los ingleses solo aceptaban el canje de jugadores. Una situación que ha aprovechado el Manchester United para hacerse con los servicios del luso.

Así lo ha confirmado en la tarde de este viernes el conjunto de Old Trafford, que ha logrado el retorno de Ronaldo hasta 2023 en una operación exprés. Después de abandonar el United hace doce años rumbo al Real Madrid (en Inglaterra jugó 292 partidos en los que metió 118 goles), el atacante de Madeira regresa al club en el que se colocó en el escaparate internacional. La llamada de Sir Alex Ferguson en las últimas horas, el entrenador que le catapultó en las filas de los red devils, el luso no lo ha dudado. Su nuevo técnico, Ole Gunnar Solskjaer, echó picante al asunto al ser cuestionado por el luso en la rueda de prensa previa al partido de su equipo ante el Wolverhampton Wanderers. "No quiero especular demasiado, pero Cristiano es una leyenda de este club. Es el mejor jugador de todos los tiempos, si me preguntas. Tuve la suerte de jugar con él y entrenarlo –después de mi retirada–. Es un ser humano tremendo, así que vamos a ver qué pasa. Todos los que han jugado a su lado sienten debilidad por él. Nunca pensé que Cristiano fuese a dejar la Juventus. Ha habido muchas especulaciones en estos últimos días, pero nosotros siempre hemos tenido una buena comunicación. Sé que Bruno (Fernandes) también estuvo hablando con él. (Ronaldo) sabe lo que sentimos, y sabe que estamos aquí", destacó el técnico noruego antes de que se hiciera público el traspaso.

Horas antes, el entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, confirmó ante los periodistas que Cristiano Ronaldo "no tiene intención de jugar" más en Italia y que por eso no se entrenó. De hecho, el atacante portugués acudió a primera hora a la ciudad deportiva de la Juve para despedirse de sus compañeros. "Ronaldo ha contribuido, se ha puesto a disposición, ahora se va y la vida sigue adelante. Queda la Juventus, que es lo más importante. Se agradece a Ronaldo lo que ha hecho, también como ejemplo entre los jóvenes. Pero como dije, hay que seguir adelante", indicó el técnico italiano. En sus tres temporadas como bianconero, Cristiano ha marcado 101 goles en 134 partidos, sumando dos títulos de liga, una Copa y una Supercopa italiana. Sin duda, el fichaje de Ronaldo por el United, tras la llegada de Messi al PSG, es una de las bombas del mercado. Está por ver cuándo se resuelve el caso Mbappé, con el Real Madrid a la espera.