Náxara - Ardoi: un duelo de necesitados

El Ardoi visita este domingo al Náxara riojano con la idea de sumar su primera victoria del curso y reforzar una idea de juego a la que no le han ido acompañando los resultados. Y es que, al cuadro que entrena Íñigo Ardanaz, se le escapó el primer triunfo en la jornada inaugural con un gol del Burgos Promesas, mientras que el Racing Rioja apenas dio opción a los zizurtarras en la última jornada.

El técnico valora un encuentro que, de ganarlo, "sería un punto de inflexión para nosotros y nos daría una confianza tremenda. Nuestro inicio no ha sido malo a pesar de que tenemos un punto de los seis posibles. No cabe duda de que la primera victoria en la categoría puede darnos mucho. Además vamos a un campo complicado y sabemos que vamos a enfrentarnos a un equipo que también ha ascendido y consideramos que el rival también está necesitado y son puntos muy importantes porque ellos no han empezado bien".

Ardanaz no esconde que la derrota la pasada jornada fue "merecida, o su victoria justa, por méritos y ocasiones", pero hace hincapié en que se quedó "satisfecho con el esfuerzo de los chicos, con su actitud, por cómo afrontaron las fases del partido y eso tiene que ser una referencia de cara a seguir compitiendo en esta categoría que nos va a exigir todos los días".

El Náxara, otro de los equipos que ascendieron a final del curso pasado, no ha podido puntuar en este inicio liguero y cuenta como derrota sus dos partidos disputados. En el último, de hecho, se le escapó un punto ante la Mutilvera en Tajonar en el último minuto. "El condicionante fundamental es que es tercera jornada y todavía no hemos ganado ninguno de los dos equipos y esto es algo que puede marcar el devenir del partido. Ellos al final considerarán fundamental ganarnos al estar en su campo", analiza Ardanaz.

"Saldrán muy fuertes, por lo que el inicio de partido será clave y si conseguimos manejar bien esos minutos creo que podremos hacer daño conforme pasen los minutos. Si trabajamos bien esas acciones por banda que tienen, ese juego directo que tantos resultados les da, tendremos opciones de sacar algo positivo", prosigue el técnico, que no podrá contar con la presencia de Iván Azcue.