Nueva derrota del Tudelano

Tudelano 0

Zamora 1

TUDELANO Pellegrino, Delgado (Chavarría, min.46), Molina, Aveldaño, Samanes, Gualda (Vassilakis, min.69), Rodrigo (Aranzabe, min.61), Yasin, Cedenilla (Royo, min.46), Alain Ribeiro, Iván Elena (Cabellud, min.81)

ZAMORA Magunaagoitia, Parra, Iñigo Piña, Coscia (Marcos Baselga, min.46), Ramos, Jorge (Kepa, min.65), Cordero, Jon Rojo, Javi Navas (Xisco, min.73), Astray (Luque, min.65), Losada (Dieguito, min.78)

Gol 0-1, min.13: Jorge.

Árbitro Alonso De Ena Wolf. Auxiliado en las bandas por; Monterrubio y Ballesteros. Amonestaron por parte del Tudelano a ; Molina, Rodrigo, Chavarría, Samanes, Iván Elena, Pellegrino y expulsó por doble amarilla a Yasin (min.92) Por parte del Zamora amonestó a Astray, Losada y Kepa.

Estadio 700 Espectadores en el Ciudad de Tudela.



Ya son cuatro jornadas las que el Tudelano lleva sin conocer la victoria. Y lo que es peor el equipo entrenado por Javier Olaizola acumula ya 360 minutos sin ver portería y así es complicado conseguir un resultado positivo en una categoría tan igualada como la Primera RFEF.

El conjunto blanquillo firmó una primera parte para olvidar en la que fue incapaz de generar ni una sola ocasión de peligro en la portería rival. Un remate de cabeza de Aveldaño y un disparo de falta de Samanes, que acabaron ambos en las manos de Magunaagoitica, resumen el poder ofensivo de los locales en los primeros 45 minutos. Pero es que ayer, a la inoperancia en ataque, se añadió que el equipo comenzó a mostrar serias dudas en la línea defensiva, algo que, salvo en jugadas puntuales, no había ocurrido en anteriores encuentros ligueros. El gol del triunfo del Zamora llegó por una falta de entendimiento entre Cedenilla y Aveldaño.

Ninguno de los dos despejó un balón que venía botando y Losada lo aprovechó para poner un pase a la izquierda a Jorge que solo tuvo que meter la puntera para batir por bajo a un incrédulo Pellegrino. Antes del gol, el Zamora ya había avisado con un disparo cruzado desde la izquierda que se marchó fuera por muy poco y con el marcador a favor estuvo cerca de anotar el segundo en otra falta de entendimiento de la zaga tudelana. Antes del descanso, Pellegrino evitó que el Zamora ampliara su ventaja enviando un balón a córner.

En la segunda mitad, Olaizola movió las piezas del tablero para intentar darle la vuelta al partido. Incluso puso en escena a Chavarria, que solo había entrenado un par de veces con el grupo esta semana tras superar la lesión que le había impedido hasta ahora debutar en liga. El Tudelano, como en la primera mitad, siguió colgando balones al área que, en rara ocasión, encontraron rematador.

El Zamora no sufrió en exceso atrás en el segundo acto y tampoco se prodigó en ataque con la alegría de la primera mitad, pero cuando lo hizo consiguió meter el miedo en el cuerpo a la parroquia local. En el tramo final del encuentro, los blanquillos quemaron sus naves y dispusieron de dos ocasiones claras para haber arañado, al menos, un punto. Aranzabe remató fuera un buen centro de Yasin y Chavarria recogió un balón suelto en la frontal del área pero su disparó a la media vuelta se marchó arriba por escasos centímetros de la portería defendida por Magunaagoitia.

Javier Olaizola: "No hemos merecido perder"



El entrenador de Tudelano Javier Olaizola acabó el encuentro resignado. "Es muy difícil no perder los partidos cuando de casi nada el rival te hace gol y tú eres incapaz de hacerlo", señaló el preparador donostiarra que aseguró que había sido la misma historia de los partidos anteriores. "Nos movemos de un sitio al otro, unos aquí y otros allá, incluso cambiando sistema, pero no nos da". Olaizola admitió que la primera parte de su equipo no fue nada buena "Nos hemos contagiado de su juego. Utilizan un sistema de cinco, con tres centrales muy fuertes, y no hemos sabido interpretar lo que habíamos hablado", concluyó.