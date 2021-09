Ardoi - Peña Sport: viejos conocidos sin nada que esconderse

Ardoi y Peña Sport se ven las caras este sábado en lo que va a ser el quinto enfrentamiento entre ambos en menos de año y medio, por lo que a estas alturas no existen secretos entre ambos.

La Peña Sport llega a Zizur con la necesidad de empezar a sumar puntos que le lleven a estrenar su casillero, a pesar de que el equipo se encuentra "de ánimo bien. El finde estuvimos fastidiados, el lunes con el primer entrenamiento seguíamos tocados pero todo lo que ha pasado no se puede cambiar y nos centramos con mucha ilusión y muchas ganas, porque cuando pierdes lo único que deseas es que llegue el siguiente partido cuanto antes y con mucha confianza en nosotros mismos", reconoce Unai Jáuregui.

El técnico no esconde que los dos equipos "nos conocemos perfectamente, no hay secretos y va a ser un partido igualado que se decidirá por detalles", así como afirma que "tenemos muchas ganas de estrenarnos, de puntuar y de ganar. Es un juego en el que unos ganan y otros pierden. Tenemos que tener cuidado en los detalles que nos están matando. No hay nada más que confiar, confiar y confiar. No hay preocupación. Estamos contentos con lo que estamos haciendo, pero no con los puntos. Al que trabaja mucho y bien al final le acaba saliendo".

El que sí que consiguió su primera victoria fue el Ardoi la pasada jornada. Sumar los primeros tres puntos le ha resultado al cuadro que dirige Íñigo Ardanaz "fenomenal. Para nosotros te quitas el peso de no haber ganado y además es fuera de casa. Siempre es importante la primera victoria, así que imagínate este año".

Sobre la Peña Sport, el entrenador del conjunto zizurtarra ha reconocido que es "el rival con el que estamos más mentalizados. Es un equipo que nos conocemos los cuerpos técnicos, los jugadores y se nota. Partido de pocos secretos, pocas incógnitas y es muy importante para los dos equipos. Al final el hecho de estrenar una victoria en casa después de lo de la primera victoria, es fundamental. El calendario es exigente y siempre tenemos que estar al límite de nuestras posibilidades para sumar", mientras que las claves estarán en "coger la manija del partido y el que tenga la iniciativa sacará ventaja. Y luego los detalles y los aciertos en las áreas".

Unai Jáuregui se desplaza con todos los disponibles, mientras que Íñigo Ardanaz no podrá contar con Iván Azcue.