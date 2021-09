San Juan - Osasuna Promesas: reencuentro dos años después

San Juan y Osasuna Promesas se vuelven a ver las caras dos temporadas después y en esta ocasión lo hacen en situaciones diferentes. Antes, ambos equipos eran los cocos de la Tercera División navarra y ahora compiten en una categoría superior. Los de la Agrupación, además, dejando buenas sensaciones en su debut en la Segunda RFEF.

Aun así, Santiago Castillejo, técnico de Osasuna Promesas, no oculta que el San Juan "es un rival que conocemos, que lo hemos visto y que juega a una manera diferente a lo que jugó el otro día la Real, pero con las cosas muy claras porque es un equipo que trabaja bien desde hace bastantes años. Conocemos a su entrenador, que en todas sus épocas ha obtenido muy buenos resultados y que va a ser un partido muy comprometido y muy difícil en un campo en el que creo que muy pocos equipos van a ganar". El Rayo Cantabria, sin ir más lejos, no pudo pasar del empate a cero en el primer encuentro del cuadro de Bebeto en casa este curso.

"El equipo estuvo mejor, estamos creciendo poco a poco hasta el punto en el que hicimos que la Real renunciara a su juego. Es verdad que nos faltó finura en los metros finales para anotar en alguno de los acercamientos porque tuvimos ocasiones claras para ganar el partido. Contento en el juego pero tenemos que mejorar", señala Castillejo.

El filial rojillo afronta la cuarta jornada con la idea de seguir con la condición de invicto. "Intentaremos ganar, sabemos que no es fácil porque marcar un gol al San Juan es muy complicado y vamos con la idea de ganar, de seguir invictos, pero sabiendo que para hacerlo tenemos que estar muy bien. Espero pocas ocasiones, mucho balón parado y muchas transiciones que ellos lo hacen muy bien para salir al contraataque y tener cuidado con las segundas jugadas", apunta el preparador valtierrano.

El San Juan, por su parte, tratará de brindar la primera victoria en casa ante su afición, a pesar de haber firmado un notable inicio de competición que no ha sorprendido a Castillejo, que afirma que "conocemos al San Juan, conocemos a su entrenador y lleva años haciendo las cosas bien. Por tanto me esperaba un buen San Juan y me espero un buen equipo hasta final de temporada estoy seguro".