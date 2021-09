El Izarra doblegó por asfixia

Izarra 2

Náxara0

Izarra Gorka, Eneko; Loza (Arroki, min. 86), Cabrera, Laborda, Abaurrea; Sergio (Yoldi, min. 60), Endika; Cobo (Rubio, min. 69); Alonso (Ramos, min.85) y Ruper.

Náxara Fermín, Quirino, Pablo, Eloy; Nika (Raúl), Javi Martínez, Orodea (Rojo, min. 49), Tamayo (Raúl, min. 76), Diego (Miguel, min. 79) Joseba y Maiso.

Goles 1-0,Yoldi, min. 73; 2-0, Yoldi, min. 88.

Árbitro Villanueva Amorrortu, del colegio Vasco, asistido por Conde Pérez y Pérez Balboa. Amonestó al local Endika y a los visitantes Pablo, Javi Martínez y Joseba.

Estadio Merkatondoa con unos 250 aficionados.

Estella-Lizarra – Intenso partido el disputado ayer en la Vieja Lizarra contra un rival riojano de mucho oficio pero de poca pegada. Un partido que no se resolvió hasta los minutos finales y donde se pudo ver la importancia de aprovechar cada una de las oportunidades que el juego ofrece. Fueron más de 70 minutos en los que ambos equipos lucharon sin mucho éxito por el control del balón en un campo en el que sujetar el esférico es una tarea bien complicada. Algo que afortunadamente conoce bien el veterano Ruper que fue el alma del equipo ayer, sabiendo que este tipo de partidos no hay que perderlos por fallos evitables. Algo que penalizó al equipo la temporada pasada y que tuvo que solventar al final en una cuenta atrás suicida.

Con todo, no fue hasta que Rodrigo movió el banquillo con la entrada de Yoldi y Sagüés cuando el partido se abrió desde la derecha. Primero en una internada por la banda de Sagües que buscó el área pequeña y tuvo que ser derribado por el central Pablo. No paró ahí el extremo que tuvo que ser derribado en otra ocasión que propicio una falta que Ruper tiró con maestría buscando el palo pero que Fermín sacó con la mano izquierda. Pero no tardó mucho en llegar la suerte definitiva: cómo no, desde la derecha. Otro centro de Sagües al que de nuevo Yoldi remató con precisión y lo coló en la red. El Izarra encontró el gol al final, con un Náxara asfixiado a esas alturas y que se acordó del remate a bocajarro de Javi Martínez que detuvo con pericia decisiva Gorka. Dos cero a favor, pero muchos rechaces defensivos por pulir para próximos partidos.