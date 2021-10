El fascismo que no es fascismo

En un párrafo

cuando crees que el fútbol y su entorno ya no pueden darte ni una sorpresa más, salta la noticia de que la Lazio expulsa a Juan Bernabé, cetrero español que adiestra al águila que vuela en el Olímpico de Roma antes de cada partido. El motivo, haber realizado el saludo fascista –en respuesta al de un aficionado, en un club cuyos ultras presumen de serlo–. Bernabé dice: "Soy de derechas, de Vox, pero no soy fascista", y el club replica que además del saludo sale en el vídeo cantando "¡Duce, Duce!", en honor, claro está, a Mussolini. Y todo esto apenas un día después de que el Liverpool hiciera en el Wanda Metropolitano su habitual gesto antirracista –echar rodilla a tierra antes del pitido inicial–, mientras una parte de la grada –suponemos que la que ocupa el Frente Atlético– silbaba a los jugadores del equipo inglés. Pero, como Juan Bernabé, no por fascismo ni nada de eso, que ya hay que ser malpensados.