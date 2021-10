San Juan e Izarra quieren volver a ganar

Lance del Izarra - Real Sociedad C.

Lance del Izarra - Real Sociedad C. Iban Aguinaga

El San Juan y el Izarra se citan en la Agrupación (sábado, 17.00 horas) con tres puntos en juego con los que paliar las respectivas crisis en las que se encuentran inmersos y poder cambiar la dinámica que arrastran en las últimas semanas.

El conjunto de Rodrigo Fernández de Barrena ha dispuesto de una semana que se asemeja más a la normalidad después de su aventura en la Copa RFEF, y es por ello por lo que el técnico confía en que el equipo pueda volver "a centrarse en la liga, porque desde el primer momento ha sido nuestra prioridad y al final es lo que nos va a dar de comer".

El técnico se desplaza con la idea de "intentar volver a ganar, que llevamos un tiempo sin conseguirlo y al final está todo tan apretado que no terminas de desengancharte, a pesar de que bajas posiciones. Pero nosotros no miramos la tabla, la premisa es sumar puntos de tres en tres, que hace tres semanas que no lo hacemos".

"Al final mantienen casi todo el bloque, salvo dos o tres fichajes. Empezaron bien ganando el Cayón y desde entonces no lo hacen. Sí que es cierto que se han enfrentado también a rivales potentes. El San Juan siempre ha sido un equipo muy compacto, vaya ganando o vaya perdiendo y jugar contra ellos siempre es complicado. Nosotros tenemos que intentar superar esas fortalezas del San Juan, como el balón parado o las transiciones en campo contrario", analiza.

Rodri no puede contar de manera segura con Laborda, Hinojosa y Sagüés, mientras que en el San Juan Bebeto no podrá contar con Morte por sanción.