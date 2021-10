El Avance Ezkabarte encadena otra derrota

AVANCE EZKABARTE Catalán, Casajús, Rico, Catalán, Izquierdo, Agramonte, Iturralde (Lecumberri, min. 75), Oteiza (Moreno, min. 61), Weiler, García (Abendaño, min. 75), Saez (Zabalza, min. 61).

BETI KOZKOR Fraga, Balda, Uriz, Mahugo, Baquedano (Agote, min. 80), Yopa (Etxarri, min. 80), Erice, Orta, Sarasate, Grande, Astiz (Mora, min. 69).

Goles 0-1, min. 42: Balda; 1-1, min. 71: Agramonte; 1-2, min. 77: Orta.

Árbitro Marcos Caballero Maquirriáin.

Estadio Igeldea.

Nueva derrota del Avance en casa que no consigue hacer valer el factor campo. Esta vez el equipo local no estuvo como en otras ocasiones y los puntos se fueron para Lekunberri.

Partido muy físico entre dos equipos que realizaban un juego muy directo intentando que el balón estuviera más tiempo en las áreas contrarias pero sin llegar a crear ocasiones claras de gol. La primera parte ninguno de los dos equipos tenía intención de controlar el balón. Era el Avance el que se pondría por delante en el minuto 20 al rematar Marcos una volea al segundo palo en un centro de Izquierdo. Sin embargo, poco antes del descanso llegaría el gol del empate en un balón en largo que el Avance concedía el corner en el que Balda con un gran cabezazo dejaba en balón en la red.

La segunda parte no cambiaban las tornas pero conforme pasaban los minutos el Beti Kozkor era el que conseguiría darle la vuelta al marcador al llegarle el balón a Orta en una segunda jugada y no perdonar. Quedaban todavía 15 minutos por delante hasta el pitido final pero el Avance no encontraba la fórmula de intentar sacar algo positivo moviendo a la gente del banquillo. Al final, los visitantes se llevaron los tres puntos.