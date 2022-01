Reparto de puntos sin goles

Mutilvera 0

Gernika 0





MUTILVERA Ekiza, Aldave (Jhon Eric), Sergio Medina, Sebas, Collante, Xiker, Javi Martínez (Saralegui), Beñat (Imanol), Ayensa (Aranguren), Jon Erice, Losantos (Sergio).





GERNIKA Ibón, Zuluaga (Arana), Koldo, Theo, Eneko, Urtzi, Pacheco, Alejandro (Ekain), Eizmendi (Valiño), Jon Iru, Adrián (Unai García).





Árbitro Gorka Mazo Maruri, asistido por Diego Ibañez y Rubén Gámez.





Estadio Municipal de Aranguren.





Empezaba el primer partido del año para la Mutilvera en casa con intensidad, en el primer minuto de partido el Gernika sacaba el primer tiro que se iba al lateral de la red tras un gran pase al hueco. Los visitantes apretaban arriba y aprovechaban una pérdida de balón en defensa para sacar un disparo raso que no iba entre los tres palos.





En el minuto 35 la Mutilvera hacía el primer cambio obligado, Juan Losantos se retiraba del campo con molestias en la rodilla. En el 40 llegaba una ocasión clara para los locales. Xiker sacaba un disparo colocado desde la frontal que sacaba el portero rival. La última antes del descanso la tenían los de Andoni Alonso, remataban de cabeza un córner que se iba por encima del larguero.





La segunda parte tenía la primera ocasión clara el Gernika. En el minuto 56 un atacante llegaba a línea de fondo y daba el pase atrás pero no llegaba nadie a empujar el balón a la red. En el 60 tenían otra clara los visitantes. Tras un centro y una dejada de cabeza atrás, el 10 del Gernika mandaba el balón arriba de la portería de Ekiza. En el minuto 67 los visitantes volvían a tener una ocasión clara con un golpeo potente desde la frontal que detenía Ekiza en dos tiempos. El partido llegaba a una fase más baja de intensidad con menos ocasiones y mejores defensas, y ambos conjuntos hacían cambios para tratar de abrir el marcador.





Hacían efecto los cambios y en el 84 la Mutilvera salía a la contra con un pase al hueco, pero un control largo de Sergio hacía que el portero rival despejase el balón y evitaba el mano a mano. Llegaba el partido a su fin cuando tras un saque de banda Imanol se daba la vuelta en el área, le trababan y forzaba un penalti. Él mismo lo lanzaba a la derecha de la portería del Gernika y paraba el portero en dos tiempos la pena máxima. La Mutilvera tenía una última del partido, un disparo de Xiker desde la frontal daba en el palo y se iba fuera. Así acababa el partido como empezó, con empate a cero y sin goles. Los de Andoni Alonso comienzan el año con un punto en casa en un partido reñido en el que ninguno de los dos equipos fue capaz de hacer gol.







Andoni Alonso: "Hay que valorar este punto ante el Gernika"

El entrenador de la Mutilvera, Andoni Alonso, cree que "ha sido un partido entretenido y atractivo para la gente que ha venido a ver, donde los dos equipos no han especulado y los dos han querido tener el balón". En la primera parte ha visto al equipo "impreciso con el balón" por lo que el Gernika "aprovechaba nuestras malas salidas y entraban con facilidad por nuestra banda izquierda". Con el paso de los minutos y al filo del descanso "el equipo estaba más preciso y hemos acabado con un disparo de Xiker desde la frontal que sacó el portero", pero reconoce que en la primera mitad "el Gernika llevaba más peligro en ataque a costa de nuestras imprecisiones".





En la segunda parte "hemos estado mucho mejor y hemos visto un intercambio de golpes con ocasiones para los dos equipos". En los minutos finales el partido "se ha podido desbalancear a nuestro favor, pero no hemos tenido la fortuna hoy". Además Andoni Alonso recalca que "hemos visto un partido igualado donde los dos nos hemos podido llevar el gato al agua y un reparto de puntos me parece justo" y también cree que "hay que saber valorar el punto ante un rival difícil como es el Gernika".