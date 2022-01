Javi Martínez se estrena en Twitch apoyando a Rubén García y detallando el suceso de la valla de Lezama

Javi Martínez, futbolista navarro del Qatar Sports Club, ex de Osasuna, Athletic y Bayern de Múnich, ha emulado a compañeros de profesión como Gerard Piqué o 'influencers' como Ibai Llanos y ha abierto un canal en Twitch para conversar y hacerse más cercano a sus seguidores. El de Ayegui ha abordado diversas cuestiones en la red social, entre ellas los últimos mensajes del osasunista Rubén García, que se ha quejado recientemente en Twitter de los ataques y críticas que recibe por parte de anónimos en redes sociales.

"Quiero hablar de lo que dice el bueno de Rubén García, tiene toda la razón y me siento identificado con él. Cuando empecé en esto del fútbol tuve la suerte de que no había redes sociales. Antes, con 18 años, estos ataques igual me afectaban, pero ahora con 33 me la suda lo que digan", manifiesta conversando a través de chat con usuarios de Twitch. Durante esa misma conversación recibe algún menosprecio y lo sortea con mano izquierda: "A ver si empiezo a banear a gente".

Entre bromas y diálogos simpáticos, Javi Martínez expone el objetivo de su nuevo canal. "Me interesaría hacer alguna charla en torno al fútbol, hablar de todo. ¿Un directo con Ibai? Me encantaría, es complicado". En su charla expresa también su apoyo a otro navarro, Raúl García, que ha criticado que se juegue la Supercopa de España en Arabia Saudí. "Totalmente lógico lo que dice, es lamentable pero ya sabéis cómo va esto, les habrán untado pero bien para jugar allí", apunta.

El futbolista navarro del Qatar SC responde a lo largo de las casi dos horas de grabación a numerosas cuestiones. Afirma que "Moncayola, es muy muy bueno", también Oihan Sancet, que su ciudad favorita en el mundo es Roma, comparte sus gustos musicales, comenta vídeos de YouTube, expresa su deseo de que el Athletic llegue a Champions, comparte que "Estella manda", confía en poder chatear algún día con Iker Muniáin, o manifiesta que Messi es "el mejor".

El club bilbaíno es un tema recurrente en la conversación del campeón del mundo en Sudáfrica. Asegura que podría haber cobrado más" dinero regresando a Bilbao que en Qatar, y una pregunta muy repetida sobre su etapa en el 'botxo' gira en torno al famoso salto de valla que protagonizó en Lezama tras fichar por el Bayern de Jupp Heynckes. "Os va a decepcionar, eh, pero bueno os lo explico". Y lo hace con todo detalle.

"Cuando me fui del Athletic al Bayern fue todo muy rápido. No pude llevarme nada conmigo. Tenía muchas cosas después de seis años allí, alguna muy importante. Cuando tuve un fin de semana libre le pedí permiso a Heynckes para ver si podía ir a Bilbao a recoger las cosas y despedirme de todos los compañeros. Llamé al club, no voy a decir a quién, pero él no se portó como se debería haber portado. No es el presidente. Le pregunté a ver si podía ir a despedirme de mis compañeros el domingo a la mañana, que entrenaban. Estaba el ambiente un poco revuelto. Me dijo que no, cosa que no entendí. Le dije que cuando volviera de Ayegui iría a coger mis cosas cuando ya no hubiera nadie. Volaba el lunes a las nueve a Alemania y preferí quedarme en Bilbao para no tener que madrugar tanto. Eran las diez y cuarto de la noche aproximadamente. Llegué allí, Lezama estaba en obras. No funcionaba el timbre que hay fuera, llamé al delegado pero no me cogió. Yo sabía que nos podíamos meter por un sitio en Lezama, entré por ese lugar y llamé al timbre de dentro, me salió un chico de seguridad que no era el habitual y me dijo que qué hacía allí...".

"Se habló de que quería coger las botas... pero no. Quería coger una foto que tenía de mi mejor amigo, Cristian, que murió cuando yo tenía 19 años en un accidente de tráfico. Era algo superimportante. Tenía una foto grande en el vestuario de él. Solo quería esa foto, lo demás me daba igual. El chico de seguridad, como era nuevo, reportó lo que había ocurrido y se supo. Se montó un lío que flipas. Al día siguiente estaba en Múnich con mi hermano. Me llamó un periodista para comentarme la que se había liado. Se dijo que si estaba borracho, que me peleé con el de seguridad cuando no me he peleado en la vida. A cierta gente le interesaba que quedase mal", explica con todo detalle Javi Martínez. AQUÍ PUEDES VER LA CHARLA COMPLETA EN TWITCH