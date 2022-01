Nico Williams: "Soñaba con una noche así desde hace tiempo"

riad (arabia saudí) – El autor del gol del triunfo del Athletic Club en las semifinales de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid, Nico Williams, explicó que "soñaba con una noche así desde hace tiempo" en la rueda de prensa que dio ayer en el Hotel Hilton Garden, el lugar de concentración del conjunto vasco en Riad (Arabia Saudí) durante el torneo.

"Soñaba con meter un gol de este tipo, no me hubiera imaginado nunca marcar en un escenario así. Y es increíble que estuviese presente mi familia, no tengo palabras", añadió el futbolista de tan solo 19 años.

Una de las personas que más felices estaban tras el partido fue su hermano mayor, Iñaki. "Le tengo mucho aprecio. Mi hermano está por encima de todos los demás. Ha sido un referente para mí y para llegar al nivel de mi hermano aún me queda mucho", sentenció.

Comparado con el futbolista del Real Madrid Vinícius Júnior, Nico, que en su camiseta apunta como nombre Williams Jr., admitió que el brasileño ahora mismo tiene un rendimiento superior y a él aún le "queda mucho" para "llegar a su nivel". "Está haciendo una temporada increíble y ha mejorado mucho en el último toque. Me queda mucho para llegar a su nivel, tengo que seguir trabajando", destacó del delantero madridista.

el athletic suspende la sesión El Athletic suspendió el entrenamiento de la tarde de ayer previsto en el estadio Príncipe Faisal de Riad a causa de una ligera tormenta de arena que complicó la práctica del fútbol en la capital de Arabia Saudí.

Así, la expedición vasca optó por regresar al Hotel Hilton Garden, su lugar de concentración durante esta Supercopa de España, cuando ya se dirigía con el autobús hacia el estadio. El cambio de plan comportó que el equipo de Marcelino García Toral haga una sesión de entrenamiento en el gimnasio del hotel para empezar a hacer ejercicios de recuperación tras el esfuerzo realizado este jueves ante el Atlético de Madrid en semifinales.

Si la meteorología lo permite, el Athletic entrenará este sábado por la tarde a las 16.00 horas en el Príncipe Faisal. Previamente, a las 10.00, Marcelino dará una rueda de prensa en el King Fahd International Stadium, el escenario de la final de mañana ante el Real Madrid.