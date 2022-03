El Tudelano no pierde la esperanza

Tudelano 3

Rayo Majadahonda 0



TUDELANO Nacho Zabal, Aveldaño, Gualda, Yasin, Cavafe Alain Ribeiro (Cabellud, min. 85), Aranzabe (Cedenilla, min. 75), Aitor González, David Luna, Adrián Marín (Faber, min. 46) y Caballero (Agus Alonso, min. 80).



RAYO MAJADAHONDA Nereo, Jorge Casado, Álvaro Vega (Susaeta, min. 67), Jesús Bernal (Javi Gómez, min. 67), Juanjo, Nando (Rubén Sánchez, min. 57), Mawi, Philip (Manny, min. 46), Borja González, Héctor y Néstor Albiach (Mario, min. 67).



Goles 1-0, min. 9: Caballero; 2-0, min. 64: Caballero (p.); 3-0, min. 65: Álvaro Vega (p.p.).



Árbitro Collado López (Comité Castellano Manchego). Expulsó al jugador visitante Jorge Casado por doble tarjeta amarilla en el minuto 78 de partido. Amonestó al futbolista local Caballero.



Estadio Unos 350 espectadores en el Ciudad de Tudela.



Necesita el Tudelano encadenar varios triunfos seguidos para seguir creyendo que la permanencia todavía es posible. En las dos últimas jornadas, el equipo que entrena Carlos Pérez Salvachúa ha sido capaz de sumar seis puntos ante dos equipos, Celta B y Rayo Majadahonda,

que están luchando por meterse en el play off de ascenso.



La victoria de ayer tiene más mérito si cabe que la conseguida hace ocho días en Vigo, ya que el conjunto blanquillo derrotó con solvencia a un Rayo Majadahonda que no había perdido por tres goles de diferencia en toda la temporada. Y lo hizo, precisamente, sin poder alinear a los tres jugadores que el conjunto madrileño cedió al Tudelano en el mercado de invierno: Laerte Jr., Bassirou e Iván López.



En el choque de ayer, a los de Tudela, les salió todo de cara desde el inicio. Caballero aprovechó el primer disparo a puerta que tuvo para perforar la portería rival. El delantero argentino recogió un balón suelto en el área para mandar el esférico a la red. Además, nueve minutos después, Nacho Zabal evitó el empate visitante al detener un penalti lanzado por Néstor Albiach. Tras esa acción, buscó el segundo tanto el conjunto local y a punto estuvo de conseguirlo en un disparo raso cruzado de Alain Ribeiro, que se marchó lamiendo la cepa del poste. Antes del descanso, el Rayo Majadahonda dispuso de otra ocasión para empatar el partido, pero el disparo de Néstor Albiach se estrelló en el palo.



Tras el paso por los vestuarios, el conjunto madrileño trató de apretar al Tudelano, que no pasó apuros para defender su renta en el marcador. Los locales se sentían cómodos dejándole el peso del partido a su rival y esperaban cazar alguna contra para rematar el partido. Así lo hizo Aranzabe en el minuto 64. El extremo donostiarra se metió en el área y fue desequilibrado cuando se disponía a armar su pierna izquierda para disparar a portería. El árbitro no dudó, señaló el punto de penalti y ahí Caballero no perdonó. Estaba todavía la grada celebrando el segundo gol de su equipo, cuando el Rayo Majadahonda sacó de centro y Álvaro Vega cedió el balón atrás a su portero, que falló en el control y vio como el esférico se colaba de nuevo en su portería. El tercer gol en contra acabó por descomponer al equipo visitante, que vio encima como su capitán se autoexpulsaba a doce minutos del final del partido. Pudo hacer el cuarto el Tudelano en algún contragolpe, pero el marcador ya no se movería.

Carlos Pérez Salvachúa: "Sabemos el camino que nos queda"

El técnico del Tudelano, que se mostró contento por la victoria a la conclusión del partido, reconoció que ante el Rayo Majadahonda "hemos tenido la suerte que veníamos buscando durante toda la temporada y que hasta ahora no había llegado". Carlos Pérez Salvachúa, que destacó "la importancia ponerse por delante en el marcador ante un equipo que está arriba en la clasificación y al que hemos tenido más o menos controlado", confesó que del partido de ayer "me quedo con la alegría que tenemos en el vestuario. Llevamos tiempo buscando estas victorias, hemos conseguido dos seguidas, y sabemos el camino que nos queda por recorrer".