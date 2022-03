El Izarra, a seguir mirando hacia arriba a costa del Burgos Promesas

El Izarra quiere hacer bueno el punto conseguido ante el Arenas de la pasada jornada superando al Burgos Promesas, el rival que más empates ha cosechado de la categoría este curso (12) y que solamente ha sido derrotado lejos de tierras burgalesas en una sola ocasión, al que recibe este sábado en Merkatondoa (19.30 horas).

"Es semana corta y es cierto que siempre son semanas en las que el jugar de domingo a sábado te condiciona porque te permite meter menos contenido físico como táctico, pero el equipo sigue respondiendo bien a esas variantes metodológicas y un poco lo que le pido al equipo lo tienen más interiorizado y eso te facilita el día a día, con lo cual estoy contento con cómo se está desarrollando la semana", comienza valorando en la previa del choque el técnico Álex Huerta, que buscará su primera victoria como técnico estellés, después de los dos empates conseguidos ante el San Juan y el Arenas.

"Es cierto que han sido dos partidos contra dos buenos rivales, dos equipos que han competido muy bien, pero también es cierto que en los dos partidos nos hemos adelantado y tenemos que ser un equipo que, pese a lo que tengamos en frente, sea capaz de saber gestionar la renta. Es ya el tercer partido y hay ganas de sumar los tres puntos en Merkatondoa", agrega el preparador.

Pese a ello, el Izarra continúa a cuatro puntos de la zona del play off de ascenso a Primera RFEF, objetivo que tienen marcado en Merkatondoa, después de una jornada en la que "ninguno de los ocho primeros conseguimos la victoria, con lo que no se amplían las diferencias con los puestos de promoción e incluso se recortan con Gernika y Real Sociedad C. Está claro que el punto lo haremos bueno si ganamos al Burgos Promesas. Entonces sí que hablaremos de un punto positivo", analiza el soriano.

En cuanto al partido, el entrenador del Izarra es consciente de que el rival que tendrá delante "es un equipo muy rocoso. Quizá nos va a exigir llevar la iniciativa, porque el Burgos es un equipo que se encuentra cómodo replegado y a la contra. En eso estamos, en buscar automatismos y situaciones que nos hagan llegar más a campo rival, con situaciones de superioridad en el área y por ahí va a estar el partido. Es el equipo que más empata de la categoría, fuera de casa solo ha perdido un partido, ante el Arenas, y dentro de ello somos optimistas".

Álex Huerta no podrá contar con Iñaki Alonso por sanción, además de tener algunos jugadores en duda.