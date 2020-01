Urge la reacción

pamplona - La revelación de la Liga, el Viña Albali Valdepeñas, es el rival con el que el Aspil-Jumpers estrena la segunda vuelta en casa en un partido que se juega a las 18.30 horas.

A pesar de que enfrente estará el tercer clasificado, que acumula siete victorias consecutivas y llega en un momento espectacular, los riberos buscarán empezar a construir su fortín del Ciudad de Tudela para iniciar su escapada de los puestos traseros de la clasificación. "Es el equipo revelación de la temporada y llega con una racha que le ha hecho meterse en Copa y estar cerca del play off", reconoce el técnico del equipo ribero, José Lucas Mena Pato. "Va a ser muy difícil, pero tenemos el reto de poder romper esa racha y de sacar los tres puntos que nos hacen falta, algo para lo que estamos trabajando", señala el alicantino, consciente de que su equipo deberá estar serio y concentrado. "Tenemos que ser intensos en defensa y no darles opciones en ataque porque tienen gente con mucho gol. No podemos regalar nada ahí", sentencia.

El Aspil, penúltimo con 10 puntos, necesita hacerse fuerte en casa, donde sólo ha podido sumar tres puntos en la primera vuelta. "La salvación pasa por casa, donde la afición va a estar ahí hasta el final. Todos los rivales son complicados, pero, si queremos salir de ahí, sólo nos vale la victoria, y para ello tenemos que hacer un buen partido en el que no podemos cometer errores", manifiesta el técnico, que destaca a todo el bloque manchego. "Tiene gente con mucha experiencia como José Ruiz, Chino, el pichichi de la Liga, Rafael... y luego gente de la talla de Manu, Cainan, Catela, que acaba de llegar de Palma... Tienen esa autoestima alta, pero nosotros tenemos que ganar como sea porque nos hacen falta los tres puntos".

vuelve sergio, debuta santos Con el año nuevo, han llegado buenas noticias a la enfermería. Pato podrá contar con cinco jugadores más de los que en el último partido de 2019. Y es que hoy se estrena esta temporada Sergio González después de su lesión y Andrés Santos vivirá sus primeros minutos de naranja. "Hemos recuperado jugadores y eso va a hacer que podamos hacer rotaciones más cortas", reconoce. Ya se ha notado en los entrenamientos. "Estamos a un nivel alto de trabajo, aunque hay jugadores que tienen que coger el ritmo competitivo". Valora los primeros días de Thalles y Andrés. "Thalles ya se ha quitado esa presión del debut, pero aún tiene que coger conceptos. Andrés es un chico intenso que nos va a aportar mucho". - D.N.

PRIMERA DIVISIÓN

LA JORNADA

Jimbee Cartagena-Ind. Santa Coloma12.00

Palma Futsal-Movistar Inter17.15

Burela-Osasuna Magna18.30

Aspil Jumpers-Valdepeñas18.30

Jaén Paraíso Interior-ElPozo18.30

Córdoba-Levante19.00

O Parrulo Ferrol-Peñíscola19.30

Zaragoza-Barcelona20.45

CLASIFICACIÓN

JGEPGFGCPT

1.Movistar Inter161222603338

2.Barça161123694135

3.Valdepeñas161042573934

4.Palma161024492632

5.Osasuna Magna161015553831

6.ElPozo Murcia161015513731

7.Jaén16727454723

8.Levante16646535022

9.Peñíscola16628534920

10.O Parrulo Ferrol16457425317

11.Cartagena15447364316

12.Santa Coloma16448375916

13.Córdoba164210355814

14.Zaragoza162410385610

15.Aspil Jumpers162410335510

16.Rubén Burela15231027569

PRÓXIMA JORNADA

Osasuna Magna-Ind. St. ColomaViernes 20.30

ElPozo-Aspil JumpersSábado 18.00

el debut

thalles: "afición de las mejores"

Novedad. El brasileño de 20 años Thalles debutó con el Aspil la semana pasada ante el Inter. "Fue muy especial el primer partido con la camiseta del Aspil, un club tan grande. Es un placer inmenso estar aquí. Estoy contento con la plantilla, el equipo y todo, y creo que vamos a pelear por cosas bonitas. Llevo una semana entrenando y tengo que mejorar en todo, pero voy a pelear siempre por hacer las cosas bien, en todas las oportunidades que tenga". Hoy espera estrenarse en casa: "Es un día que espero mucho porque ya he jugado aquí y esta afición es una de las mejores. Ojalá salgamos con una victoria".