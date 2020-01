Por no sé qué motivo, cuando comienza un nuevo año todos nos proponemos mejoras en nuestro modo de actuar aún a sabiendas de que esos buenos propósitos no durarán mucho y que pronto olvidaremos nuestras nuevas intenciones para seguir siendo como somos, así un año tras otro. De todos modos, y siendo consciente de lo escrito más arriba, se me ocurren cuatro propuestas de diferentes calibres por si sirvieran de algo, aunque solo sea por aquello de predicar por si algo queda: vamos a respetar las decisiones del VAR desde el convencimiento de que no es perfecto, no es razonable que juzguemos este artilugio en función de si favorece o perjudica a nuestro equipo. Su cometido es evitar los errores groseros y lo cumple, ha desterrado los goles en fuera de juego y hace imposible, por ejemplo, un gol con la mano, el protocolo irá mejorando, pero nunca llegará a desterrar el error humano, no aspira a tanto. Contribuyamos a limpiar los estadios de malos comportamientos. Se está avanzando mucho cuando se trata de actitudes machistas o racistas, pero esto es claramente insuficiente, la entrada de un campo de fútbol no incluye el derecho al insulto, independientemente de que la víctima se llame Pepe o Pepita y del color de su piel, cuando el ocurrente de turno suelta sus barbaridades no le vamos a reír la gracieta, si somos capaces de ponerle un gesto serio ya será para nota. Intentemos seleccionar bien a los delegados de campo, su figura es fundamental para evitar incidentes desagradables en los partidos, los clubes deben ser conscientes de que para esta función no vale cualquier aficionado, es precisa una personalidad sólida capaz de mantener la serenidad y la coherencia en momentos de cierta tensión, son la imagen más visible de su club. Colaboremos para producir más y mejores árbitros y árbitras, son parte de nuestro juego tan fundamental como todas las demás. Tenemos abierto el plazo de inscripción durante todo este mes de enero en estos contactos: teléfono 948 26 42 61. E-mail: secretaria@cnaf.e.telefonica.net. Intentarlo merece la pena. Ahí quedan esas cuatro propuestas, seguramente estarás de acuerdo con casi todas, el siguiente paso es adoptar una actitud proactiva en alguna de ellas.

El autor es vocal de Formación del Comité Navarro de Árbitros de Fútbol