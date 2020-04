Cinco millones de ahorro

pamplona – Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna, reveló ayer que la reducción de salarios que se ha realizado en la primera plantilla supone un ahorro de cinco millones de euros, agradeció la actitud de los jugadores para llegar a un acuerdo en este momento de crisis y deseó el regreso a la competición, aunque insistió que lo primero es el restablecimiento de las condiciones.

El director deportivo de Osasuna fue ayer el protagonista de una de conferencia de prensa sui géneris, de las que se estilan ahora, online, en la que se le fueron suministrando las preguntas de los medios de comunicación. Braulio no tuvo problemas en cuantificar el alivio en las cuentas del club que supone la reducción de los salarios del primer equipo. "Significa alrededor de cinco millones de euros", afirmó. "No afecta a otras cuestiones y las cláusulas de rescisión no se rebajan, siguen en vigor".

"Es una situación difícil y de la que tenemos que sacar las soluciones desde todos. Quiero destacar y agradecer la actitud de los futbolistas", añadió.

Braulio explicó cómo se desarrolló la negociación con los futbolistas y entrenadores. "La directiva, la dirección del club, técnicos, todos estábamos preocupados por cómo se iban desarrollando los acontecimientos y los problemas que se veían. Hablamos con los capitanes Fran (Canal) y yo. Ellos son partícipes de los problemas. A mí me toca otras veces hablar con los jugadores para un fichaje, una renovación€ Y ahora me tocó hacerlo para algo más desagradable, para decirles lo de reducir las fichas. Pero lo más importante fue la predisposición de ellos".

"Los términos son iguales para todos los futbolistas, son personas y todos son iguales en este tipo de situaciones. No se pueden hacer distinciones porque no les podría mirar a la cara si hacemos distingos", comentó. "Las primas las respetamos más allá de la retribución fija, que es donde se establece el porcentaje para la reducción. A nuestros futbolistas les trasmitimos que había llegar a la solución menos mala para todos. Pero esto es la historia de este club, adoptar soluciones arrimando el hombro. Es algo que no lo marco ni yo ni nadie".

Sobre los problemas que podría generar la conclusión de la temporada más allá del 30 de junio, cuando cumplen los contratos de los futbolista, Braulio considera que esto no es algo exclusivo de Osasuna y llegará una solución común. "Se va a promulgar una norma de UEFA o FIFA que será general. No tendremos que hacer nada. Será algo igual para todos".

El director deportivo afirma que quiere que se dispute lo que queda de competición, pero con el matiz de que es necesario primero recuperar el ambiente sanitario correcto. "Es aventurado hablar de porcentajes o de posibilidades de regresar a jugar. El escenario cambia cada dos días y se nos dicen nuevas cosas sobre cómo debemos actuar", explica. "Nosotros merecimos en el campo estar arriba en la clasificación y hay que demostrar de nuevo en el campo que tenemos un equipo que ha hecho méritos para estar en Primera".

"A Osasuna le interesa como a todo el mundo que todos estemos bien, priorizar la salud de nuestra gente. Queremos que estemos bien y entonces nos veremos 16.000 en el campo y algunos más la próxima Liga".

Como ya anunció hace varias semanas en este periódico, cuando la crisis sanitaria acababa de iniciarse, Braulio estima que se van a producir cambios en el fútbol porque los va a haber en todas partes. "Si nos afecta a nuestra vida diaria, si hay tanta gente en el paro, si le afecta a mi hermana y a mi hermano en sus trabajos fuera del fútbol, es normal que afecte también al mundo del fútbol", expone. "El mercado va a cambiar bastante. Cuando hay crisis a todos los niveles, los equipos top tienen sus ventajas, como siempre. Sí se va a cambiar, quizás en las cantidades que se pagan por los jugadores. Tampoco pasa nada, los futbolistas son los mismos, tienen sus cualidades y su nivel y lo que cambian son las condiciones del mercado para ficharlos".

Cuando se salga de este mercado parado, Osasuna no se plantea ninguna estrategia especial. "La idea de traer futbolistas que nos permitan mejorar, seguir con lo que tenemos y la gente de la cantera, es lo que tenemos que llevar adelante", afirma. "Sobre los traspasos, nosotros no nos planteamos nada con el nuevo escenario, el sentimiento desde el club es el mismo. Tenemos patrimonio, una plantilla que ha ayudado a estar en Primera y no queremos perderlo".

"Lo que espero y deseo es que nos veamos todos junto en El Sadar, y disfrutando de las victorias de nuestro equipo", terminó.