El Giro, ¿a octubre?

Madrid – Los organizadores del Giro de Italia están buscando una fecha para la prueba y ha sido el presidente de la Federación Italiana de Ciclismo, Renato di Rocco, el que ha propuesto un mes como probable al decir que "octubre es un objetivo". Esto supondría ubicar la corsa después de los Mundiales de Suiza de ruta, fijados del 20 al 27 de septiembre.

Programado del 9 al 31 de mayo, el Giro se pospuso debido a la pandemia de coronavirus. Ante la incertidumbre, los organizadores piensan en principios de octubre como una buena opción.

"El Giro en octubre es un objetivo", dijo Di Rocco a la web Tuttobici. "Sería una excelente manera de relanzar Italia nuevamente. Existe un deseo real de volver a competir, pero debe hacerse respetando los protocolos y la salud pública", dijo.

Italia ha extendido la prohibición del entrenamiento de los corredores en carretera hasta al menos el 3 de mayo, mientras que la Unión Internacional de Ciclismo (UCI) ha suspendido todas sus carreras hasta el 1 de junio.

El Tour de Francia no ha movido ficha todavía. Su inicio está previsto para el 27 de junio en Niza y no hay ningún comunicado de aplazamiento hasta ahora, aunque la organización no ha negado que está meditando un plan B que consistiría en aplazar la carrera varias semanas y que se celebrara en agosto. Su objetivo principal es que la carrera pueda disputarse con público, algo que sería muy difícil en las fechas de julio.

Todos estos movimientos en el calendario pueden acabar perjudicando a la Vuelta a España, que confía en poder celebrarse en sus fechas inicialmente previstas, del 14 de agosto al 6 de septiembre.