La Federación propone que no haya descensos

Madrid – La Real Federación Española de Béisbol y Sóftbol ha mantenido una reunión online con los clubes que militan en la División de Honor, en la que se encuentra el Béisbol Navarra, con la idea de buscar una solución para la Liga de 2020, donde se propone que no hayan descensos. Uno de los puntos que también preocupa en estos momentos a los diferentes clubes es el ámbito económico, por ello el ente federativo plantea que en el caso de que algún equipo no pudiera participar en la competición por motivos económicos u organizativos, no perdería la categoría, y que también intentará apoyar desde el punto de vista económico a los equipos participantes.