Asier Llamas coge galones junto a Martil

Dos jugadores navarros y los dos de Irurtzun, la localidad que vio nacer al Club Deportivo Xota hace cuarenta y dos años, serán los capitanes de Osasuna Magna en la temporada 2020/2021. A Roberto Martil, primer capitán tras la retirada del mítico Eseverri, le acompaña Asier Llamas, que se estrena en la capitanía.

Para el cierre verde, ésta "es una gran responsabilidad y un orgullo a la vez. Este año todo eso está mezclado con ilusión ya que tenemos un grupo muy joven y la labor de los capitanes puede ser aún más importante. Intentaremos ayudar y aportar experiencia en esta temporada tan anómala por todo lo que estamos viviendo. Es muy bonito que me acompañe en la capitanía Asier que lleva prácticamente toda su vida en el club. Los dos empezamos desde niños y es sueño para ambos que hayamos llegado a portar el brazalete".

Roberto Martil habla también sobre la pretemporada: "Los fichajes tienen mucha proyección y están en fase de acoplamiento. Es más complicado sin jugar encuentros amistosos pero van asimilando el sistema. Imanol y Miguel están trabajando mucho con ellos y ojalá lleguemos al inicio liguero siendo un equipo compacto".

Asier Llamas debuta esta temporada como uno de los capitanes del equipo: "Considero un auténtico orgullo ser el segundo capitán junto a Roberto, en el que para mí sigue siendo el equipo de mi pueblo. He tenido la suerte de tener como capitanes primero a Javi Eseverri y ahora a Roberto Martil y he aprendido muchas cosas de ellos dos durante todo este tiempo. Sobre la nueva plantilla de esta campaña, me gusta, les veo con mucha ilusión y ganas de aprender. Lo más importante ahora es hacer "piña" y que vayan asimilando el modelo de juego que tenemos."

la lnfs pide reconocimiento

La LNFS quiere dar un paso más para conseguir el reconocimiento del fútbol sala como deporte profesional y para ello, para lo que han creado la campaña #LigaFutsalProfesional, según se informó en un comunicado.

Los clubes de Primera División cumplen con los requisitos que la Ley del Deporte establece, y que son: la existencia de vínculos laborales entre los Clubes y deportistas y la importancia y dimensión económica de la competición. Por ello, la junta directiva de la LNFS presentó el pasado 8 de mayo un extenso informe al CSD, solicitando la calificación como competición de carácter profesional, donde se refleja que se cumplen los requisitos.

"La LNFS, que ha organizado la competición desde su creación en 1989, continúa trabajando en beneficio de sus clubes asociados, quienes siguen a la espera de que la RFEF comunique el protocolo sanitario y la fecha de arranque de la competición, tal y como ya lo poseen la Primera y Segunda División de fútbol y la Liga ACB de baloncesto, deportes que sí gozan del reconocimiento de deporte profesional", se dice en el comunicado.

"Este año la labor de los capitanes puede ser más importante, ya que tenemos un grupo muy joven" roberto martil Capitán de Osasuna Magna