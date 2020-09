Asier Martínez logra el primer oro para el Grupompleo en el Campeonato de España absoluto de atletismo

El atleta del Grupompleo Asier Martínez acabó primero en la prueba de 110 m.v. con una marca de 13.83. Pese a correr con un viento en contra de -1.7, estuvo muy cerca de su mejor registro (13.75) y se impuso a atletas de la talla de Enrique Llopis (segundo) y Luis Salort (tercero).



El grupo de vallistas entrenado por François Beoringyan sigue creciendo a pasos agigantados. Asier Martínez, que solo tiene 20 años, ha logrado hoy su primera medalla en un Campeonato de España absoluto y consigue el primer oro para la expedición navarra, que suma ya 9 medallas. El otro navarro, Javier Colomo, fue sexto en la prueba con un tiempo de 14.68.



Iker Alfonso logró la medalla de plata en 400 metros vallas con un espectacular registro de 50.96, su mejor marca personal de siempre. El navarro terminó segundo, solo superado por el atleta del Barcelona Javier Delgado. El joven atleta entrenado por François Beoringyan alcanzó su primera medalla en un Campeonato de España absoluto. Óscar Urdánoz, el otro atleta del Grupompleo que participó en la final, acabó cuarto con un tiempo de 53.78.





?? @IkeerAlfonso preparaba esta temporada el Sub 23... Y se lleva su MMP con 50"96 después de un mes increíble... y la medalla de plata en un Absoluto... ???? #SoñemosSinLimites pic.twitter.com/EkbGVujsxP

??? @junekintana: "No ha sido mi mejor competición. No he podido demostrar lo entrenado en estos tres escasos meses... Pero hay que seguir".



¡Ánimo June!#SoñemosSinLímites#100CEAtletismo ???? pic.twitter.com/vwCiajMBz3