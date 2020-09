Laso no seguirá en Baiko

El pelotari navarro Unai Laso no seguirá en la empresa Baiko tras no alcanzar un acuerdo para la renovación de su contrato después de un primer contacto el 12 de agosto. El delantero de Bizkarreta Gerendiain, de 23 años, deja de pertenecer a una plantilla en la que había sido el pelotari más destacado en los últimos meses, con un tercer puesto en el Cuatro y Medio y su clasificación para la liguilla de semifinales del Parejas, de la que disputó la primera jornada antes del confinamiento, aunque ahora no podrá completar el campeonato tras haber expirado ayer mismo el contrato que le unía a Baiko. Más leña al fuego en un momento en el que las relaciones entre operadora y pelotaris no atraviesan su mejor momento y que podría enrarecer todavía más el ambiente pelotazale.

"El pelotari no ha aceptado la propuesta de nuevo contrato realizada por la empresa el 12 de agosto, y la contraoferta del pelotari no ha sido aceptada por la empresa", detalló Baiko en un comunicado en el que lamentó "no poder disponer de sus servicios debido a las circunstancias económicas actuales". Baiko, sin embargo, dejó abierta la puerta a un "futuro encuentro".

La empresa deberá nombrar un sustituto de Laso para las semifinales del Parejas, en las que forma pareja con Jon Ander Albisu. Jon Ander Peña podría ser una posibilidad para ocupar la vacante de Laso en una liguilla de semifinales a la que le restan dos jornadas y que se reanudarán a partir del próximo 3 de octubre.

Ganador del Torneo Aste Nagusia de Bilbao en 2019 en compañía del propio Albisu, Laso es uno de los jóvenes con mayor proyección y futuro dentro del mundo de la pelota, una pieza cotizada que ve truncada de esta forma brusca su trayectoria deportiva.

Laso se une así a Eskiroz y Víctor como pelotaris a los que no se les ha renovado el contrato en Baiko en los últimos meses. La decisión, además, eleva la alerta sobre el futuro de Jon Mariezkurrena, cuyo relación profesional con la operadora bilbaína expira el jueves de esta misma semana. También en este caso, al igual que en el de Unai Laso, las posturas de ambas partes parecen bastante alejadas.

La no renovación de Laso no ayudará a aliviar la tensión existente en estos momentos entre la dirección de la empresa de Baiko y los pelotaris, que quedó plasmada cuando un amplio grupo de pelotaris de la plantilla expresó su disconformidad pública el pasado martes en el Beotibar de Tolosa, exponiendo que, a pesar de que la empresa aduce motivos económicos para estas no renovaciones, estas obedecen a "motivos extradeportivos".

En cualquier caso, este nuevo capítulo sirve para alimentar una relación cada vez más difícil entre un nutrido grupo de pelotaris y la dirección de Baiko, con el gerente Joserra Garai a la cabeza. Y es que la operadora bilbaína ha decidido en las últimas fechas no renovar los contratos de algunos pelotaris jóvenes y en franca progresión, con los casos de Unai Laso y Iosu Eskiroz como los más llamativos, ya que el primero no ha alcanzado un acuerdo para ampliar su contrato pese a estar pendiente de disputar las semifinales del Parejas, y con el segundo sucedió algo similar, aunque en su caso después de haberse proclamado campeón del Parejas de Segunda hace escasas fechas.

En este punto, queda por ver cuál es ahora la reacción de los pelotaris que la pasada semana levantaron públicamente la voz contra la gestión de los rectores de Baiko, amenazando incluso con la posibilidad de realizar protestas y tomar medidas de mayor calado en el supuesto de que no se produjera un cambio de actitud que, tras el anuncio de ayer relacionado con Laso, parece alejar mucho más a unos y otros.