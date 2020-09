Muguruza se despide del torneo de Roma

roma – Garbiñe Muguruza se despidió ayer del torneo de Roma, de categoría Premier para la WTA, después de caer en semifinales ante la número dos del mundo y primera cabeza de serie, la rumana Simona Halep, en tres sets (6-3, 4-6, 6-4).

Muguruza, que el sábado igualaba su mejor participación en la capital italiana –una penúltima ronda que ya alcanzó en 2016 y 2017–, acusó el cansancio acumulado y las molestias en el abductor izquierdo. A pesar de que plantó batalla, cedió ante Halep en dos horas y 17 minutos.

Después de desaprovechar cuatro bolas de break, se plantó 5-1 abajo en el set inaugural y, aunque logró enlazar dos juegos consecutivos, no pudo evitar que la rumana le rompiese su servicio en el noveno y último juego para adjudicarse la manga.

Sin embargo, sí aprovechó el festival de roturas que caracterizó al segundo parcial, en el que desde el 4-2 con ventaja para Halep ganó cuatro juegos seguidos para igualar la contienda.

La número dos del mundo enmendó sus errores en la manga definitiva, donde mostró su fortaleza con un 4-0 de salida. Aunque la número 17 del circuito respondió con hasta tres quiebres, intercalados con otro de Halep, la rumana cerró el set y el partido al resto en su primera oportunidad.

"me llevo cosas positivas" Muguruza, que el miércoles entrará en París en la burbuja de Roland Garros –torneo que empieza el 27 de septiembre–, aseguró que se va de la capital italiana con "muchas cosas positivas". "Mi objetivo era competir en Roma, obviamente quería ganar, pero he jugado buenos partidos, contra grandes rivales y tengo muchas cosas positivas que llevarme. Ahora, me toca descansar y recuperarme. Jugué partidos, hice buenas victorias así que comparado con el Abierto de Estados Unidos, seguro que me siento mejor", explicó.