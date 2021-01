Las mejores frases del año en el deporte

"Feliz año 2020. Presiento que será maravilloso"

TOMÁS RONCERO (EL 31.12.2109)

Aumentando de forma exponencial su fama de gafe absoluto.

"- Hoy es día 4 si no me falla la memoria.

- Es día 6"

'COPE'

Memorias de un amnésico.

"Marcelo me lo advirtió: 'En el Real Madrid, un día eres Pelé y al otro no juegas nada"

VINICIUS

La afición madridista sigue esperando el día que le toque ser Pelé.

"Vengo al Espanyol a hacer historia"

RAÚL DE TOMÁS (DELANTERO)

Y la hizo: el Espanyol bajó a Segunda por primera vez desde 1993.

"Me siento cada día más joven"

SERGIO RAMOS

"Me siento cada vez mejor entrenador"

ZINEDINE ZIDANE

El psicólogo del Real Madrid se gana su sueldo. Si convence a Vinicius de que es bueno, le hacen fijo.

"Los directivos éramos conscientes de que la dinámica del equipo era mejorable: lo leíamos en la prensa, lo escuchábamos en tertulias..."

BARTOMEU

El presi del Barça se informa de cómo va el equipo por la prensa y la tele...

"Pedro Sánchez, baja ante el Oviedo por una lesión en el bíceps"

'EFE'

La legislatura se complica... Ah, no, que es uno que juega en el Albacete.

"Los balones de mis 'hat-trick' duermen en mi cama. Son mis novias"

HAALAND (DORTMUND)

Quizás sus padres deberían hablar con él.

"No representamos en el campo los valores del Atlético"

SAÚL ÑÍGUEZ

(Tras el 2-1 ante la Cultural Leonesa en la Copa) Los valores, no sabemos, pero al Atlético, de maravilla.

"Setién daba videocharlas de cinco horas. Avisábamos en casa de que no llegaríamos a cenar"

A. RODRÍGUEZ

(Ex del Poli Ejido) El míster las titulaba 'Breve introducción al pase'.

"Jacinto Alonso es un magnífico dirigente"

LUIS RUBIALES

Sobre un directivo al que acusan de haber cobrado 600.000 euros en comisiones...

"Somos cabezones y los tenemos cuadrados"

V. MORENO

(Entrenador del Mallorca) Esto debe de ser un acertijo, ¿no?

"Tenemos que tener la pasión y el hambre de un equipo pequeño"

SERGIO PELLICER

El entrenador del Bayern de Múnich... No, perdón, del Málaga.

"Ni uno de los diez primeros en la Liga está en semifinales de la Copa"

ROBERTO GÓMEZ

Lo dijo cuando la Real Sociedad iba 8ª, el Athletic iba 9º y el Granada, 10º.

"Fue un partidazo entre dos equipazos"

SIMEONE

(Tras el Valencia-Atlético) Y el resultadazo fue un empatazo.

"Si alguien encuentra una imagen mía en una discoteca, dimito y devuelvo el dinero que me ha dado el Almería"

GUTI

Se refería a partir de ese momento...

"El estadio de Anfield es espectacular, pero está viejo"

ENRIQUE CEREZO

El presi del Atleti, fardando del Wanda Metropolitano como un nuevo rico.

"Hasta el 2-0 no hemos jugado un mal partido"

ABELARDO (ESPANYOL)

El Espanyol estaba jugando tan bien que ya le habían metido dos goles...

"Aquí estamos con Javi López, capitán del Espanyol"

PERIODISTA DE 'MOVISTAR'

Iniciando su entrevista a Víctor Sánchez...

"Quédate en tu casa"

CRISTIANO RONALDO

(Consejos contra la pandemia) Y un tuitero le contestó: "No, mejor quédate tú en la mía, de 50 metros cuadrados, y me quedo yo en la tuya".

"Bebo agua caliente, como ajo, me protejo del virus"

HRISTO STOICHKOV

Es lo que tiene vivir en Miami, que acabas siguiendo los consejos de salud de Donald Trump.

"Los Juegos Olímpicos se van a celebrar este verano sí o sí"

JUAN ANTONIO SAMARANCH

Dos semanas antes de que se decidiera que no o no.

"No tengo ni móvil ni wifi"

FALI (JUGADOR DEL CÁDIZ)

No sabemos aún si eso nos da pena o envidia.

"No quiero dejar la forma del culo en el sofá"

JAVIER MARTÍN

(Campeón de España de 100 kilómetros) Pues también es un apasionante reto deportivo. Y con una grandísima participación.

"El parón no nos ha venido nada bien; estábamos a un muy buen nivel"

RUI SILVA

(Portero del Granada, en marzo) A todos los demás nos encantó parar...

"Los niños siempre hemos soñado en ser como Pau Gasol"

JUANCHO HERNANGÓMEZ

Un niño de 24 años y 2,06 metros que juega en la NBA.

"El COI sufre, llora y sangra como los demás"

JUAN ANTONIO SAMARANCH

Sí, se les ve siempre muy desmejorados a los miembros del COI...

"En el Atlético salíamos todas las noches... y terminé siendo el máximo goleador"

VIERI

¿Pero fue el máximo goleador de día o de noche?

"Neymar debutará con el Barça en la tercera jornada, contra Osasuna"

PIPI ESTRADA

(El 14 de agosto de 2019) Por si a alguien le sorprendió que anunciara la muerte de Michael Robinson y éste la desmintiera.

"Tal vez tengo un pelín más de lorcilla, pero no me he puesto como una foca"

ÁNGEL DAVID RODRÍGUEZ

(Atleta) Que no era poco en esos tiempos.

"Es una luz al final del túnel"

DUSTIN BROWN (TENISTA)

(Tras jugar el primer partido de exhibición desde el inicio de la pandemia) Pues recuerde que no hay que ir hacia ella.

"El tercer día de confinamiento, el perro me dijo que necesitaba un día libre"

LUCAS VÁZQUEZ (REAL MADRID)

Creemos que pretendía ser un chiste. Humor gallego, o madridista, o algo.

"Lo ideal sería que el gobierno lo llevase ahora un grupo de personas sin tintes políticos"

RAFA NADAL

Y que dispute Roland Garros un grupo de personas sin tintes tenísticos.

"Esta es ya la novena semana sin piscina. Nunca un nadador ha estado tanto tiempo fuera de su ámbito"

FRED VERGNOUX

(Seleccionador nacional de natación) ¿Cuando ocurre eso pierden las branquias?

"Se nota que nos hemos cuidado bien en la cuarentena"

CRISTIAN HERRERA (LUGO)

Bueno, por concretar: hay quien se cuidó bien y quien se cuidó de puta madre (sí, vale, perdón).

"Todavía no me hago a la idea de que vamos a jugar a puerta cerrada"

SERGI ROBERTO (BARÇA)

Peor se sentía Sergio Ramos, que no sabía por dónde iba a entrar al estadio.

"Jugar sin público es más triste que bailar con tu hermana"

LUIS ENRIQUE

Y aún iríamos más lejos que el seleccionador: es más triste que bailar en una boda una conga con tu madre.

"Es algo muy serio ya: ojo a cómo se hinchan los cuádriceps de Vinicius al disparar a gol"

AS.COM

En esto de hacerle la pelota al Real Madrid habría que fijar algún límite.

"El 90% de los árbitros son del Real Madrid"

ITURRALDE GONZÁLEZ (EXÁRBITRO)

Y luego descubrió el Cantábrico.

"Este tío, culibajo y raro, con barba yihadista y multimillonario, no merece seguir en el Real Madrid. ¡Fuera del Madrid, desagradecido, puerco!"

ALFONSO USSÍA

Sobre Isco, cuyo 'pecado' fue darle un 'Me gusta' a un tuit sobre los 'Cayetanos' de las caceloradas.

"Sin público, tenemos que estar centrados y comunicarnos"

DAVID SIMÓN (DEPORTIVO)

Se ve que con público iba cada uno a su bola por el campo.

"Más que una liga de diez partidos vamos a jugar diez ligas de un partido"

DIEGO MARTÍNEZ (GRANADA)

O veinte de medio partido. Puestos a desvariar...

"No le hemos puesto la exigencia al rival que le tienes que poner para ponerle en más aprietos"

VICENTE MORENO (MALLORCA)

Quedó claro que al equipo le faltó poner más.

"España no disfrutó lo suficiente sus 6 años de supremacía mundial"

FERNANDO HIERRO

Entre otras cosas, por el 'papelón' en el Mundial de Rusia 2018 cuando lo dirigió él.

"Es un orgullo y una satisfacción recibir el premio Princesa de Asturias de los deportes"

CARLOS SAINZ

Usar la misma expresión que el comisionista rey emérito parece un chiste, y nos extrañó, con lo de derechas que es el piloto.

"No temo a nada; me veo capacitado para seguir"

ALBERT CELADES (VALENCIA)

¿Qué iba a temer el técnico si los partidos en Mestalla se jugaban sin público?

"El fútbol es el único trabajo en el que se insulta al trabajador"

XAVI HERNÁNDEZ

El fútbol es el único trabajo en el que ha trabajado Xavi Hernández.

"No sabría ni cómo celebrar una Champions del Atlético"

MARTÍNEZ-ALMEIDA

(Alcalde de Madrid) Es lo que tiene la falta de costumbre.

"Si yo fuera Julen cambiaría a Diego Carlos"

TOMÁS RONCERO

En la final de la Liga Europa, minutos antes de que Diego Carlos marcara el gol decisivo.

"He venido a Nueva York como un test, para saber dónde estoy"

GARBIÑE MUGURUZA

En Nueva York, estaba en Nueva York.

"Creemos que la avería la ha generado un problema en un cilindro... iba a decir, pero no me dejan decirlo"

CARLOS SAINZ

Guardando bien los secretos de McLaren.

"Aventurar lo que va a pasar se confunde más con la demagogia que con la conveniencia. Prefiero intentar demostrar que prometer"

BIELSA (LEEDS UNITED)

Siempre en plena forma.

"Las pesas: una ayuda para mejorar la forma física"

'SPORT'

Qué descubrimiento: toda la vida pensando que eran unos pisapapeles muy bestias.

"En su momento, tuvimos apalabrados a Messi y a Guardiola para venir al Getafe"

ÁNGEL TORRES

(Presidente del Getafe) Quizás la fantasmada del año.

"Mariano, Almería, Zaragoza, Sevilla..."

ALFREDO RELAÑO (AS)

Cuando no quieres poner al Real Madrid en un titular que habla de casos de coronavirus, aunque quede así de ridículo.

"Sergio Ramos me aporta sabiduría"

PILAR RUBIO

Pues tienen dos problemas.

"Me da la sensación de que el partido va a acabar con empate"

'MOVISTAR'

(En el minuto 97:50 de un partido con 8 minutos de prolongación) Nostradamus se estremeció en su tumba.

"Nadal no tiene ninguna posibilidad ante Djokovic en estas condiciones"

GORAN IVANISEVIC

(Entrenador del serbio) 6-0, 6-2 y 7-5...

"Tapa menos que un tanga"

IAGO ASPAS (CELTA)

Hablando de las cualidades defensivas de su compañero Emre Mor.

"Puede que el rey Juan Carlos se haya equivocado, pero hay que recordar lo que ha hecho por España"

RAFA NADAL

El tenista balear es un gran tenista que juega muy bien al tenis.

"¿Fruta favorita? La paella"

KOEMAN

(En una entrevista en el 'As') Hay quien dice que el holandés no entendió la pregunta, pero habla castellano de sobra para entenderla.

"La rodilla es una articulación que no entiende de nobleza"

SANTI CAÑIZARES

Al parecer, es una artículación plebeya.

"El Getafe ha sido menos de lo que estaba siendo"

UNAI EMERY (VILLARREAL)

Creemos que intentaba decir con suavidad que no les crujieron a patadas como otras veces.

"Jugadoras del Rincón Fertilidad dan negativo en tests"

'EFE'

Un peculiar titular de baloncesto.

"Recibiremos al Getafe con espinilleras"

JUGADOR DE ANAITASUNA DE FÚTBOL (AZKOITIA)

Norma número uno: conocer bien al rival.

"La nieve es blanca. Debería ser un buen presagio para el Madrid"

TOMÁS RONCERO

Horas antes del Shakthar-Real Madrid (2-0). Agrandando su leyenda de gafe.

"Quiero un Deportivo como una roca"

FERNANDO VÁZQUEZ

(Entrenador del Deportivo) La curiosa metáfora para hablar de un equipo que se hundía.

"En el fútbol no hay lugar para las excusas"

VARANE (REAL MADRID)

Le vamos a presentar a Diego Martínez.

"Con el VAR se pierde la esencia del fútbol como se vivía antes"

DONATO (EXFUTBOLISTA)

Sí. Los goles con la mano, o un metro en fuera de juego, los 'piscinazos'...

"Los silbidos del público han sido producto de los nervios"

QUIQUE SETIÉN

... de los nervios al ver que el Getafe le estaba dando un baño al Barça.

"Messi no va a poder hacer lo que hice yo"

DIEGO ARMANDO MARADONA

El argentino que hizo... de todo.

"Hay planes A, B y C para terminar la temporada"

ALEKSANDER CEFERIN

Creíamos que eran sofisticados planes antipandemia de la UEFA, pero en realidad era un nuevo modo de llamar a los meses de mayo, junio y julio.

"Confirmado. Somos mongolos"

ANTONIO LUNA (RAYO)

En abril, sorprendido con la cantidad de personas a las que había visto en la calle incumpliendo las normas contra el coronavirus.

"9 de cada 10 personas de Madrid dirían que lo de Ramos es penalti"

KOEMAN

Y la décima es más del Madrid que Florentino.

"Si conseguimos llegar al nivel que teníamos antes, podemos ganar la Liga ACB"

IVANOVIC (BASKONIA)

Cuando lo dijo (el 22 de mayo) hubo sonrisitas...

"Los futbolistas han tenido un ejemplar comportamiento en el confinamiento"

SALVADOR ILLA (MINISTRO)

Pues... como el resto, pero en general en casas mejores y mucho más grandes.

"La vuelta de la Liga es un rayo de luz en el comienzo de la nueva normalidad"

FERNANDO SANZ

El poeta de LaLiga.

"Veo el ascenso; solo falta demostrarlo en el campo"

ANTONIO LUNA (RAYO)

Jugador del líder destacado de Segunda...

No, perdón, del 11º clasificado.

"Si hay gente en los bares, ¿por qué no puede haber un tercio de aforo en los estadios?"

MENDILIBAR (EIBAR)

Dudó entre decir un tercio de aforo, un quinto o una caña.

"Nunca he tenido problemas con Bale y no ha sido un peso para mí"

ZIDANE (REAL MADRID)

(Cuando se fue el galés al Tottenham) Enemigo que huye, puente de plata.

"Vamos a dejar al Valencia donde se merece"

GUILLAMÓN (DEFENSA)

Frases como ésa son siempre de doble filo: todo equipo suele acabar donde se merece.

"Si eres rico, has estado 'malo'. Si eres de barrio, eres un yonqui"

POLI DÍAZ

El 'Potro de Vallecas', dando en la diana.

"El Barça es el equipo de la Liga que crea más ocasiones de gol"

KOEMAN

Pero la suerte les tiene manía...