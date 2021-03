Duatlón en una burbuja

altsasu – Mikel Ibergallartu e Inma Pereiro, ambos del club Saltoki, dominaron en la décima edición de Altsasuko Duatloia, una cita que trajo cambios por la pandemia. Y es que con el fin de evitar contactos, se trasladó del núcleo urbano al polígono industrial Ibarrea, dónde se habilitó una zona burbuja en la que solo podían entrar participantes, organizadores, jueves y voluntarios. Asimismo, la salida fue de tres en tres cada cinco segundos y no estaba permitido el drafting, es decir, ir a rueda en 10 metros. La prueba reina fue de 32,5 kilómetros, con un primer sector de carrera de 5 km, dos vueltas a un circuito habilitado en el polígono para continuar sobre la bici durante 25 km; otras dos vueltas a un circuito que discurrió por la antigua N-1 hasta el cruce de Etxegarate, un recorrido que se hizo muy duro por el viento de frente del sábado, muy frío con los montes de alrededor nevados.

Con 148 inscritos, tomaron la salida 129 corredores y corredoras además de 21 parejas en relevos, 151 en total. Si bien en el primer sector Iker Ortiz de Zarate, tercero ayer, tiró de la carrera, sobre la bicicleta domingo dominó el vizcaíno y recortó la distancia, Ander Ganzabal, segundo en la general. Pero Ibergallartu fue el más completo y consiguió una renta de más de dos minutos. "He venido para ayudar en la puntuación por equipos, a modo de entrenamiento para la Copa de Europa que se celebrará dentro de un mes en Melilla", apuntó este triatleta de alto rendimiento, por lo que pudo competir en Navarra. Era su primera competición este año. "El circuito de carrera era rápido y en la parte ciclista no ha salido lo que quería por el viento. Pero he conseguido sentenciar la carrera y he acabado con fuerzas", observó este vizcaíno de 25 años. El Campeonato Navarro de duatlón sprint fue para Miguel Serón, cuarto en la general. El segundo Mikel Astiz y el tercero Joseba del Barrio.

VETERANÍA Entre las féminas Inma Pereiro fue la más rápida. Si bien es cántabra y reside en Bilbao, está federada en la Comunidad Foral, por lo que también fue para esta veterana el Campeonato Navarro. Aunque en el primer sector le sacó unos segundos Besaide Astobiza, segunda ayer, ésta no pudo seguir su estela sobre la bici. "Ha sido una rivalidad sana. En la vuelta con el viento a favor he apretado un poco más y en la segunda carrera supervivencia. He sufrido para mantener la distancia", señaló esta veterana corredora de 48 años. "He estado años sin correr y hacía tiempo que no ve veía liderando un carrera. Muy a gusto".

Por otro lado, en relevos, con equipos formados por dos personas, una por cada sector, los más rápidos fueron Eneko Aramendia y Joseba Galarza. En parejas mixtas la victoria fue para Juan Claudio e Inma Sainz y en féminas Sofía Arraras y Ainhoa Morte.

Los cadetes y juveniles completaron la mitad de distancia. Esta prueba daba derecho de participación a las y los tres primeros clasificados de las categorías cadete, juvenil y junio en el Campeonato de España de duatlón en Avilés. Así, consiguieron billetes en cadetes femenino Niobe Arregui, Ane Arrosagaray y Nahikari Lopez-Roso y en masculino Aiert Mendioroz, Fermín Camarero y Alain Razkin. Junio r Iñigo Camarero, Nicolás Gómez y Lucas Gómez. En féminas Claudia Samitier y Amaia Zudaire. En juveniles Julen Andueza, Hegoi Lakuntza y Sergio Ajona. Jennifer López-Roso, Leire Pérez e Irune Alvar.

Después de que el pasado año no se pudiera disputar esta prueba por el confinamiento, desde Sakana Triatloi Taldea se mostraban contentos con la respuesta. "Hemos rozado el lleno. Ha sido un éxito de participación", observó Sergio García de Eulate, el primer clasificado del club. "Para nosotros y nosotras es muy importante seguir compitiendo y se puede hacer seguridad", señaló. Lo cierto es que hace unas semanas, este club también organizó. Al respecto, destacó la importancia del trabajo de los voluntarios y voluntarias, en torno a medio centenar de personas que han trabajado de diferente manera para que esta cita fuera un éxito.

Era la tercera prueba del circuito, después de que arrancara en Altsasu el 21 de febrero con duatlón cross. La próxima será este sábado en Arbizu, en la que también se decidirá el Campeonato Navarro de Duatlón corto.

GENERAL MASCULINA

1. Mikel Ibergallartu (Saltoki)1:02:54

2. Ander Ganzabal (Alusigma, S23)1:05:00

3. Iker Ortiz de Zarate (Saltoki)1:05:28

4. Miguel Serón (V Aranguren)1:06:13

5. Mikel Astiz (Donibane KE)1:06:15

6. Joseba Del Barrio (Tri-Ur gazia)1:06:39

7. Jon Bermejo (Diablillos, S23)1:08:12

8. Sergio G. de Eulate (Sakana, V1)1:08:20

9. Xabier Orduña (Hiruki)1:08:23

10. Andoni Acebedo (Ind)1:08:28

GENERAL FEMENINA

1. Inma Pereiro (Saltoki, V1)1:15:48

2. Besaide Astobiza (Saltoki, S23)1:16:35

3. Elisa Ester (Diablillos, S23)1:17:11

4. Maialen Elia Sarasibar (Donibane)1:19:29

5. María Echenique (Saltoki, S23)1:20:31

6. Uxua Idiazabal (Donibane)1:21:01

7. Ane Arrieta (Saltoki, S23)1:21:57

8. Laura Sanz (Ind)1:22:13

9. Inés Moreno (LEA, S23)1:23:09

10. Izaskun Olleta (Ind)1:23:48