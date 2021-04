Jotas Unzué: “Las claves han sido un muy buen trabajo en defensa y el mejor ataque del año”

Pamplona – Jotas Unzué, técnico de Osés Construcción Ardoi, transmitió ayer las sensaciones del conjunto azul tras la entrada en la fase final para ascender a Liga Endesa, la máxima categoría femenina: "Estamos muy contentos, ha sido un trabajazo, además con todas las dificultades que habíamos tenido, es para estarlo más todavía", recalcó Unzué.

El conjunto sumaba varias lesiones, y jugó su último partido de Liga Regular con únicamente diez jugadoras, una menos de las que lucharon en la pista madrileña por el ascenso. También acompañó a sus compañeras Gastaminza, que sufre una rotura parcial del ligamento anterior de su rodilla izquierda desde el partido ante el CB Arxil del 19 de diciembre el año pasado.

El partido de ayer ante Snatts Femení Sant Adrià lo plantearon para "ir poco a poco y no ponernos nerviosas", reconoció Unzué. El conjunto conocía el objetivo, superar al rival por un parcial de quince puntos, diferencia que duplicó el equipo de Zizur. Desde el primer cuarto, el marcador fue a favor de las azules. "Intentamos hacer el partido que nos convenía. Poco a poco hemos ido entrando muy bien en dinámica y nos hemos metido en la diferencia", dijo el entrenador.

Las claves del partido han sido un muy buen trabajo en defensa y el mejor ataque del año. Para ello, todas y cada una de las jugadoras fueron imprescindibles. "No me gusta destacar a ninguna jugadora, no somos un equipo de una jugadora, somos un equipo para todo y hoy han estado todas espectacular", reconoció Jotas. "Alguna ha podido anotar más, pero me dejaría a aquella que ha rebotado y a la que ha robado. Ha sido muy coral", continuó Unzué.

Con vistas al ascenso, el técnico aseguró que en septiembre, a principio de temporada, lo veían muy difícil. Esta sensación se repetía el pasado viernes con más intensidad antes de depender de un partido para llegar al ascenso a la máxima categoría. Todo un logro para las navarras. "Ahora lo vemos como un objetivo posible. Hemos competido todos los días, pues hoy también lo haremos", aseguró. "Si hoy ganamos, habremos hecho historia y si no, habremos logrado una temporada espectacular", confesó el navarro.

Es la primera vez para el equipo zizurtarra en una fase de ascenso y los equipos ante los que se ha enfrentado ya tienen experiencia. "Las jugadoras están emocionadas y muy contentas por llegar a donde hemos llegado, pero son conscientes de que esto no acaba aquí", afirmó. El entrenador defiende que "estos partidos hay que disfrutarlos, no hay que estar tampoco en tonterías, pero esto no acaba", dijo Unzué.

El equipo navarro disputará hoy el duelo que repartirá el puesto directo a Liga Endesa y lo hará ante un equipo que conoce muy bien, el Baxi Ferrol. Este equipo formó parte de su grupo en Fase Regular y ocupó el primer puesto de la Liga, invicto durante los siete meses de competición regular. Ardoi acarició al conjunto gallego y se le puso a solo cuatro puntos en el último encuentro de esta fase.

"Nosotros vamos a trabajar desde ya, tenemos que recuperar físicamente todo lo que se pueda y hacer buen trabajo de vídeo". En los dos partidos de Liga, Ardoi puso problemas a las gallegas, pero Unzué reconoce que " es un equipazo que nos dobla en presupuesto y es el equipo que está hecho para subir".

Las de Zizur utilizarán sus armas pero, según comentó el entrenador, "si somos capaces de no agotar las fuerzas y llegar físicamente bien al final del partido, tendremos opciones de ganar".

El entrenador puso en valor al grupo de jugadoras y a su cuerpo técnico porque "a veces es difícil que desde fuera se vea todo el trabajo que hacen. Para lo relativamente difícil que ha sido, lo han hecho espectacular", reconoció el entrenador.