"La sensación es agridulce, pero mañana lo veremos de otra forma"

PAMPLONA – Osés Construcción ayer luchó como nunca ante el invicto Baxi Ferrol, pero no logró el billete a Liga Femenina Endesa. "Si has hecho todo lo posible, yo creo que es más que de sobra", afirmó Jotas Unzué, entrenador de Osés Construcción Ardoi.

"Ahora nos quedamos con sensaciones agridulces. Estamos fastidiados porque lo hemos tenido ahí, hemos podido competirlo casi hasta el final", se lastimaba el técnico. Además, Unzué se mostraba orgulloso por su equipo, por haber llegado hasta donde lo han hecho sin agotar las fuerzas hasta los últimos diez minutos de la temporada. Para el entrenador ahora "es un momento de digerir y reposar" todo lo vivido en cuatro días. Únicos en la historia de Osés Construcción Ardoi.

Sobre el partido: "Yo creo que les hemos dominado durante 25 minutos, lo que pasa es que nosotras somos un equipo que tiene que jugar a un ritmo para poder pelear a estos equipos de mayor presupuesto y físico", reconocía el técnico zizuztarra. Tal y como ocurrió ayer, "sabíamos que el riesgo era entrar al final por debajo en el marcador". Según decía Unzué el pasado sábado, uno de los mayores problemas que veía Unzué era no aguantar físicamente, ya que el rival sí lo haría. Y así ha sido. "Si hubiéramos entrado con este cansancio, pero con alguna renta, probablemente habríamos sacado un pelín más", reconocía Unzué.

En el terreno de juego, Baxi Ferrol "tiene capacidad de tener chicas que saben entender el juego, cargar rebote y meter poste bajo a nuestras pequeñas". Así, el entrenador admiraba el rendimiento de las rivales. "El beneficio que tienen ellas es que ninguna tiene que jugar más de 25 minutos, tienen mucho fondo de armario y todas son profesionales".

Unzué terminaba poniendo en valor a sus jugadoras. Era la primera vez del conjunto y "nervios no hemos tenido, hemos estado muy centradas y han seguido el plan a la perfección".

Itziar Arregui, capitana del conjunto desde hace más de tres años, quiso agradecer al equipo y se acordó de las personas que estuvieron con ellas en las dos temporadas pasadas y no pudieron disfrutar la fase de ascenso. El año pasado llegó la covid y hace dos se quedaron a las puertas. "Estoy muy orgullosa del equipo", se emocionaba la capitana.

"Estamos disgustadas y con pena, pero hemos hecho un partidazo y hemos competido a un equipón", se alegraba Arregui al recordar lo vivido ayer.

La capitana y su entrenador coincidían en que en unos días, la sensación será diferente. "Hoy todos están con la lamentación, pero mañana o pasado cuando las cosas se refresquen la gente va a estar muy contenta por haber hecho una pedazo fase de ascenso", recordaba.

"La sensación que se me queda tras el torneo es de orgullo por todo el trabajo que hemos hecho por llegar aquí", continuó la capitana. En estos cuatro días, Osés ha vivido una victoria y una derrota, y Arregui reconoció el valor de "poder levantarse después de perder el partido del jueves tras dos prórrogas y el sábado ganar de 32 ante el Sant Adrià". La líder del equipo decía que el éxito no es llegar hasta esta fase final, que también, sino el cómo lo han jugado, cómo han competido. "Hay que poner en valor la final que hemos hecho, porque jugábamos contra Ferrol, un favorito desde el principio de temporada y hemos ido 13 arriba", se alegraba la de Zizur. Finalmente, "la gasolina" no dió para más y perdieron, "pero hemos hecho una pedazo de fase de ascenso".

Haciendo un balance de la temporada, la capitana reconocía que "ganábamos los partidos porque hemos metido muchas horas y hemos trabajado como nadie. No seremos el equipo de los nombres, pero a base de esfuerzo hemos logrado llegar hasta donde estamos hoy", decía contenta.

"Ardoi podía haberse clasificado, pero jugaba contra un equipo muy preparado para ascender a Primera", reconoció Pablo Bretos, Presidente de la Federación Navarra de Baloncesto. "A nivel navarro, estoy muy contento con el rendimiento. Ahora hay que seguir en la esta línea", concluyó.

"Para ser la primera vez, no han estado nerviosas y han seguido el plan a la perfección" Jotas Unzué Entrenador de Osés Construcción Ardoi