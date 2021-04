'La Prórroga' de Deportes

LA PREGUNTA

¿Sabía que el madridismo teme arbitrajes parciales en la Champions como castigo por la Superliga?



LA CIFRA

0 GOLES. El Betis es el primer equipo, en 119 años de historia del Real Madrid, que enlaza cuatro visitas consecutivas al equipo madrileño sin recibir ni un gol.



LA IMAGEN

GIMNASIA ARTÍSTICA. Se llama Nikita Nagornyy, nació en Rostov del Don (Rusia) hace 24 años, y ha sido, de nuevo, la gran figura de los Europeos de gimnasia artística, celebrados en Basilea (Suiza): dos oros (en el concurso completo y en suelo) y dos platas (en caballo con arcos y en anillas). Foto: Efe



BOQUITAS

"No nos hemos adaptado a jugar sin público"

ÁNGEL TORRES (GETAFE) No debe de haber oído ni uno de los miles de chistes que se han hecho sobre la escasez de público en el Coliseum.

"En abril, Curry a mil" "El Valladolid se Cala"

TITULARES DEL 'MARCA' A lo suyo, siempre a lo suyo.

"Será un partido duro, de una intensidad brutal"

PACHETA (HUESCA) Los equipos que juegan contra el Getafe ya saben qué les espera.

"No celebro ningún empate, pero es mejor sumar que no hacerlo"

JAVI GRACIA (VALENCIA) No celebra ningún empate, pero alguno sí.

"Hello, Palou"

TELEVISIÓN DE EEUU (Tras la victoria del catalán en el GP Alabama del Indycar) La gracia del asunto es que eso rima en inglés.

"La idea de la Superliga ha sido un disparo de advertencia"

RUMMENIGGE (BAYERN) Sí. El problema es que Florentino se lo ha dado en un pie.



GAZAPOS

NAVARRA TV: Baloncesto. "Mate hacia abajo de Peter Stümer". El primero que vea un mate hacia arriba que nos lo cuente.

MARCA: "Desde que ocupa el banqui-llo del Oviedo, Ziganda sólo conoce la victoria ante el Sporting". Ha ganado todos los partidos al Sporting, pero nos consta que también ha ganado a otros rivales.

COPE: "Hay un pacartón gigante en la grada". Era una pancarta de cartón.

TOMÁS RONCERO: "25 partidos sin penaltis penaltis a favor del Real Madrid". A punto estuvo de escribir 25 veces "penaltis".



INCREÍBLE, PERO...

CIERTO

Fútbol. – Thomas Bach (COI) y Gianni Infantino (FIFA) han criticado la Superliga, porque prioriza el negocio, después de concederle unos Juegos Olímpicos a China y un Mun-dial a Qatar. – Ceferin (UEFA) ha criticado la Superliga, porque prioriza el negocio, después de subirse el sueldo anual en la pasada tem-porada de 1,74 a 2,19 millones de euros.

FALSO

Fútbol. El Real Madrid se (auto) procla-ma primer campeón de la Superliga, por abandono de sus rivales.



CON CIERTO PARECIDO