Teresa Perales va a por Phelps

tokio – La nadadora española Teresa Perales, que ha acudido a los Juegos Paralímpicos de Tokio mermada por una lesión en el hombro izquierdo, ha conseguido una medalla de plata en los 50 metros espalda clase S5. Esta es su medalla número 27 y se encuentra a tan solo un metal de igualar al mito norteamericano Michael Phelps.

Con esas 27 medallas, Teresa Perales iguala al nadador brasileño Daniel Dias, que también tiene 27 preseas paralímpicas, y se encuentra a solo una de las 28 del nadador olímpico estadounidense Michael Phelps, retirado en 2016.

"Habrá que seguir. Son 27 y ojalá cayera alguna más este año pero va a ser difícil. Quiero igualar a Phelps y el objetivo es superarlo pero de momento este año no se me queda el hueco vacío en la vitrina", confesó la aragonesa.

Perales reconoció que esta medalla es la que más le ha "costado" de toda su carrera. "Quitando la primera que regalé a mi hijo, pero que tiene más componente sentimental, esta será la más difícil por todo lo que conlleva".

La aragonesa declaró que la plata "roza casi el milagro", y desveló que en septiembre se operará para recuperarse de la luxación. Se ha recuperado de su lesión en tiempo récord, con "una gran voluntad humana", de una lesión que se produjo en el Europeo de Madeira en mayo y que en Tokio le ha impedido rendir al máximo nivel para pelear por las medallas en todas las pruebas disputadas.

"Le he echado más coraje que la rasmia, que es una palabra muy aragonesa, que significa un par de esos a la vida", dijo Teresa, que disputó una carrera muy rápida que se llevó la china Dong Lu, que, con 37.18, estableció un nuevo récord del mundo.

"Las opciones que había era entrar en medalla pero una cosa es lo que he soñado y lo que he trabajado. Venía muy tocada del hombro. Lo estamos recolocando porque se coge con pinzas y me voy a operar una semana después de llegar a España. Esta medalla casi roza el milagro y la voluntad humana", confesó.

La nadadora reconoció que para lograr esta medalla ha tenido "muchas personas detrás que sin ellas hubiera sido imposible llegar lejos".

"Han sido como el soporte que me ha mantenido viva en la competición. Ha sido un camino difícil porque había gente que me decía que me quedara en España y no era el equipo médico. Es evidente que hay gente que gana y otros que no, pero yo quería intentarlo", señaló.

La participación de Teresa Perales en estos Juegos de Tokio se resume en la medalla de plata lograda en los 50 espalda y en dos diplomas, uno en el relevo mixto 4x50 y otro en los 100 metros estilo libre. Aún le queda otra prueba, el relevo 4x100.