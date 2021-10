Fin de carrera con ritmo y buen ambiente

Al igual que en ediciones anteriores, la sala Zentral, situada en la plaza de los Burgos, acogió tras la conclusión de la carrera la fiesta final en la que corredores, familiares y amigos, así como colaboradores y patrocinadores del evento disfrutaron de un delicioso bocadillo de txistorra artesana de Embutidos Arrieta con el pan de Ogipan y de una refrescante cerveza Amstel Radler con zumo de limón.

El buen ambiente estuvo presente durante todo el evento, gracias a la ganas de volver a reunirse tras año y medio de restricciones y de la ausencia de la carrera en 2020. La satisfacción de haber cumplido los objetivos propuestos también pudieron percibirse en este encuentro lúdico junto con las sensaciones y experiencias vividas que se compartieron entre los asistentes, participantes, patrocinadores y organizadores de la prueba.

SERVICIOS AL CORREDOR Los corredores de este medio maratón contaron con una serie de servicios que garantizaron el buen funcionamiento y desarrollo de principio a fin.

Para la seguridad de los atletas, Coviar prestó sus servicios a lo largo de todo el trazado y Seat Iruña Motor fue el encargado de ceder un Seat Tarraco Hybrid de 245 CV FR GO DSG, en cabeza, y de un Seat Ateca Style GO DSG TSI de 150 CV, en la cola. Asimismo, el concesionario oficial Seat en Navarra exhibió un Seat Leon ST Hybrid DSG FR GO de 240 Cv en la plaza del Ayuntamiento.

Por su parte, el centro de Aquavox de Pamplona, ubicado en la calle San Agustín, cedió sus instalaciones para el uso de los vestuarios y de las duchas, así como para el servicio de fisioterapia, dirigido a todo corredor que lo necesitara tras una jornada intensa de esfuerzo y desgaste de energía.