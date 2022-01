Mejores gazapos de 2021

'COPE':Tenis. "Roberto Bautista se ha levantado hoy con una sonrisa en la oreja". Ése no era Roberto Bautista; era Mr. Potato.

'MARCA': Fútbol. "El árbitro fue agredido por un objeto que cayó desde la grada". La gente lleva a los estadios cosas cada vez más raras.

'MARCA': En boca de Vidorreta, entrenador del Tenerife, sobre su partido ante el Real Madrid. "Es como jugar fu". ¿Fu Manchú? ¿Kung fu? Ah, no, fuera de casa.

ASOCIACIÓN DEPORTIVA CALI:

"...toda la aficción del fútbol". No son aficionados; son 'afictos'.

MOVISTAR: Fútbol. "...los hombres de atraque". No sabemos si habla de los delanteros o de los árbitros.

LA SEXTA: "Ser capaz de surfear una ola de 22 kilómetros de altura". Eso no sería una ola, sería el apocalipsis.

COPE: Sobre un futbolista que va a tirar una falta directa. "Vamos a ver si se saca esa chistera de la manga". En ese truco de magia falla algo.

GOL: Encuesta. "¿A quién hechas de menos en el mejor 11 de la historia?". ¿A un corrector?

AS.COM: Sobre Ozil. "El futbolsita alemán del Arsenal posee un sueldo estratosférico". ¿Y le cabe en una bolsita?

IÑAKI WILLIAMS (ATHLETIC): "Hemos ido todo el partido a contrarremolque". Que debe de ser poner el remolque delante del coche.

KIKO NARVÁEZ:"Riquipú". Quizás la manera más curiosa de pronunciar

Riqui Puig.

COPE: Fútbol. "Mastercard... Master class de Odegaard". Está claro que al locutor se le cruzó una rima con el noruego.

EFE: Biatlón. "Currupción sistémica

en el biatlón, según un informe independiente". Lo ha escrito Tomás Méndez, el de 'Cucurrucucú, paloma'.

MOVISTAR: Fútbol. "Cuando haces

retrospectiva hacia atrás...". Es que si la haces hacia delante ves el futuro.

WEB DE LA FEDERACIÓN:"Segunda B: Osasuna 'B' - Logroñés". La libertad para nombrar a los equipos filiales se nos ha ido de las manos.

SERGIO RAMOS: "Si Messi ficha por el Real Madrid le habito mi casa si hace falta". Que sepamos, Sergio Ramos ya habita su casa.

MARCA.COM: Alavés-Cádiz. "Centro de Salvi que se fue largi...". Lapsus comprensible y hasta poético.

20 MINUTOS: "El tenista ganaron al tenista en la ronda previa de calificación del torneo ATP 500 de Dubai". Algo pasó y fue entre tenistas.

CRÓNICA DE FÚTBOL: "Gol con un

gran testarazo desde 35 metros de la portería". Un insólito testarazo dado con el pie.

COPE: Fútbol. "Es un golazo. Es un

delantero que todo lo que toca lo convierte en hora". El verdadero hombre del tiempo.

SER: Fútbol. "Gol en el Lerediorodo

Rodríguez". Don Heliodoro se estremeció en su tumba.

ANTONIO LOBATO: Fórmula 1. "Sergio Pérez está remando contra el viento". Con lo que molesta eso en la cara.

CUATRO: Europeo sub-21. "Ricky Puig estaba preparado para salir, pero el seleccionador ha parado el campo". Para que Puig no tuviera que subirse a él en marcha.

ZIDANE: Tras un 2-2. "Tuvimos ocasiones para meter el tercero y el cuarto". No, todas fueron para marcar el tercero; para marcar el cuarto no tuvieron ni una.

DIARIO DE NOTICIAS: "Toquero

denuncia la elección de Aganzo a la

presidentcia de AFE". Quizás dijo "presidentzia", pero nos extrañaría.

CADENA SER: En un partido del Fuenlabrada del fútbol. "Por cada entrada vendida a un adulto se regalaba a un niño". Eso no puede ser legal.

PÚBLICO: "Medio centenar de municipios de Gipuzkoa, entre ellos Bilbao, se cierran perimetralmente". Ése no está entre ellos, sino en las afueras.

NAVARRA TV: Baloncesto. "Mate hacia abajo de Peter Stümer". El primero que vea un mate hacia arriba que nos lo cuente.

FOTOS EFE: Fútbol. "Like Garcia of SD Eibar during the spanish league". A Fotos Efe le gusta Kike.

LA SEXTA:"Marcelo se ha personado para cumplir con su papel de vocal suplente. Sin embargo, una señora mayor, que era segunda suplente, se ha ofrecido para suplirle y viajará a Londres con el equipo". Quizás viajó, pero vimos el partido y esa señora no jugó.

EFE: Fútbol. "El director deportivo del Eibar, Gran Garagarza...". No negamos que sea grande, pero su nombre es Fran.

MOVISTAR: Fútbol. "Un gol le pondría mucho picantón al partido". En vez de ponerle picante le pondría un pollo.

MOVISTAR: "Messi iba como un cuchillo abriendo las aguas del Mar Rojo". No conseguimos recordar a Charlton Heston con un cuchillo en 'Los diez mandamientos'.

MARCA: En boca de Fernando Alonso. "Hamilton desmuestra su dominio en la F1". ¿Eso es lo contrario de mostrar?

COPE: Tras un gol del equipo visitante. "No ha habido demasiados picotos". Aún no sabemos qué pretendía decir.

AS: En boca de Sandra Paños, portera del Barça. "Cada vez viene gente más joven y dices: 'Hostras, ésta es de 2004". Cuando intentas sustituir una palabra por otra, pero no lo haces del todo.

MARCA: Titular de fútbol. "Rojiblanco es un color". Eh... no, son dos.

LUIS SABALZA (PRESIDENTE DE

OSASUNA): "Un libro que alumbrase de verdad los primeros años de vida del club y sacase del cojón del olvido a personas que fueron decisivas en nuestra fundación". Nunca es mal momento para sacarlas de ahí.

CADENA SER: Tras el Real Madrid-Chelsea (1-1). "Los de Zidane no han

podido pasar del empate por la mínima". Un empate por la mínima habría sido a cero, ¿no?

PEDRO ACOSTA: Piloto de motos.

"Hemos dado un gran paso de esta

mañana a hoy". En el motociclismo, el cambio de día es a la hora de comer.

LEVANTE UD: En la cuenta oficial de

Twitter. "Minuto 84: 3-3. Cambio en el Barcelona: Riquísima Puig por Sergi Roberto". Si después de tuitear sobre comidas lo haces sobre fútbol, el corrector te la puede liar parda.

MEDIASET EN LA EUROCOPA:

"Francesco Totti, símbolo de la Lazio". Frase de Manu Carreño, símbolo de Antena 3.

"Daniel James tiene una de las mejores zurdas del campeonato". Es diestro.

"Di Lorenzo me recuerda a Walker, el lateral derecho del Chelsea". Walker es del Manchester City.

DIARIO DE NAVARRA: Sobre la renovación de Jon Moncayola por Osasuna. "... tomando como referencia la mitad del doble de lo que se ingresó en el traspaso de Raúl García, 13 millones". ¿La mitad del doble de 13 millones cuánto será?

TELEDEPORTE: "El kárate es caerte siete veces y levantarte ocho". Eso solo es posible si llegas de casa ya caído.

24HORAS: Baloncesto (NBA). "Antezoncampo". Una más para nuestra lista de maneras raras de nombrar a Antetokounmpo.

24 HORAS: Baloncesto (NBA).

"Milwaukee Bucks han igualado la

final de la Conferencia Esta". Si la

ganan, jugarán contra el vencedor de la Conferencia Esta Otra.

24 HORAS: Juegos de Tokio. "Hoy, en los 50 metros marcha...". Explosiva, la prueba.

EFISIO.ES: Sobre lesiones musculares. "Una de las principales cosas que hay que hacer es la aplicación loca de frío, que reduce la inflamación". Y cuanto más a lo loco, más la reduce.

TELEDEPORTE: Waterpolo femenino. "Perder, empatar o ganar por menos de un gol mandaría a España al tercer puesto". ¿Cómo se gana al waterpolo por menos de un gol?

LA 1: Juegos de Tokio. "La atleta etiopié...". La estábamos viendo y tenía los dos.

BORDALÁS: "¡Amamar, Amamar!". La peculiar manera que tiene el entrenador del Valencia de llamar a su portero, Mamardashvili.

LA 1: Juegos. "Lo digo sin rintintín". Se usa tanto desde la serie del perro Rin Tin Tin que la RAE va a acabar por aceptarlo como sinónimo de 'retintín'.

LA 1: Waterpolo. "Gol de contraatraque". Muy apropiado en un deporte

acuático.

ONDA CERO: Fórmula 1 (ayer). "Carlos Sainz lleva muy cerca al checo Pérez". O el locutor se toma muchas confianzas con Checo Pérez o se cree que es checo.

TELE 5: Lesión en la Eurocopa. "De

Bruyne ha tenido que abandonarse". Dejó de ducharse, de afeitarse y de ponerse ropa limpia.

KIKO NARVÁEZ: Eurocopa. "Penalti

como Massachusetts de grande".

Massachusetts es el séptimo estado

más pequeño de Estados Unidos. Tenía otros 43 para elegir.

NOTICIAS TWITTER: Eurocopa. "Bélgica le da la vuelta a Dinamarca en la segunda mitad". Jutlandia se ha quedado ahora en el sur.

CARLOS DE ANDRÉS (TVE): Ciclismo. "Adam Yates va a tener que conformarse con el cuarto puesto en el podio de la Vuelta". Ese peldaño en el podio es nuevo.

MARCA.COM: Retransmisión del Sevilla. "Minuto 74: sacó la falta Rafa Mir al área pequeña y remató de cabeza Rafa Mir, pero le salió a las manos del portero". Creíamos que iba a decir que le salió a las manos de Rafa Mir.

EFE: "Bordalás: 'Me quedo con el trabajo, peo debemos mejorar". A Bordalás se le escapó un peo.

EFE: Ciclismo. "Marianne Vos, triple

campeona mundial en 206, 20012 y 2013". Hay un par de años ahí que no nos cuadran.

@CIUDADANOS: Olimpismo. "Madrid es la única capital europea que no ha tenido unos Juegos Olímpicos". Olvidarse de 41 de las 50 capitales europeas es mucho olvidar.

TVE: Fórmula 1. "Ferrari va a competir en el Mundial con el monovolumen que ha presentado hoy". No nos extraña que no gane carreras.

CADENA SER: "El Barça fractura 125 millones menos que el año pasado". Ésos son muchos fémures, tibias y cráneos.

COPE: Sobre el accidente en bicicleta de Fernando Alonso. "Será intervenido de los hue..., de la mandibula". Es casi seguro que iba a decir "huesos", pero nunca lo sabremos.

ARUSEROS: Ciclismo. "La París-Roubó". Esa carrera es nueva.

DIARIO DE NAVARRA: Fútbol. "Osasuna ultima la cesión la cesión de Jony". Cuando escribes algo cantándolo.

EFE: Fútbol. "Las federaciones nórdicas se oponen firmemente al Mundial bianual". Es que dos Mundiales al año son una exageración.

jUAN CARLOS RIVERO (LA 1): "Gavi, este chaval de 17 días...". Joven es, pero no tanto.

EFE: "Cristiano Ronaldo gana le primer premio Talento". Sin querer, hemos leído "le primeg pgemió". Y eso que es un galardón portugués.

DIARIO DE NOTICIAS: Fútbol. "En el minuto 88, Zabala maracaba el definitivo 3-3". Y Zabala lo celebró bailándose una rumba.

CA OSASUNA: Cartel con motivo de su centenario. "Pamplona / Iruña Octubre de 2021-eko Iraila". Octubre en Pamplona y un mes menos en Iruña.

MUNDO DEPORTIVO: Sobre el boxeador catalán Sandor Martín. "Después de ser recibido en olor de multitudes en Barcelona". Lo recibieron en loor de multitudes, pero se ve que era una multitud apestosa.

DOSSIER DE CARRERA POPULAR:

"En esta edición la organización donará 1 euro a la investigación contra el cáncer de mama". Ahí, ahí, a tope contra el cáncer.

TELENAVARRA: Pelota. "2ª semifinal del Cuatro y Medio. Un joven de 25 años, herido por asta de toro". Fue en el frontón de la Estafeta.

COPE: Fútbol. "El Barça ha perdido

más puntos de los que ha disputado". Entonces, ¿está con negativos en la tabla?

NOTA DE PRENSA DE ATLETISMO:"El sábado por la tarde por la mañana...". A las 12 o así, sería.

JOSÉ LUCAS MENA 'PATO': Fútbol

sala. "Tenemos que seguir mejorando los errores que cometemos". Hasta que nos salgan perfectos.

TVE: Gimnasia. "La gimnasta ucraina"."La gimnasta israeliana". La televisión españolana.

ANTENA 3: Sobre suplementos vitamínicos. "Ojetivo Bienestar. Cuatro de cada diez españoles toman suplementos". No vamos a preguntar por dónde los toman.

EFE: Tenis. "El noruego Casper Ruud completó la terna de semifinalistas de las Finales ATP". En esas semifinales nos falta un tenista.

GOL: Sorteo de Copa. "Córdoba-Sevilla, duelo sevillano" ...y cordobés, ¿no?

ANTONIO LOBATO: Fórmula 1.

"Vemos a Gasly... Uy, no, a Tsunoda, adelantando a Russell". Uy, tampoco, que era Latifi.

TELETEXTO DE TVE: Euroliga de

baloncesto. "El Barça cae en Maccabi". Pero días después se desquitó en la Liga ganando en Real Betis.

LEO BAPTISTAO: Conversación con un periodista en su etapa en el Espanyol. "–Gol in extremis. –No entiendo el catalán". Ni el latín.

@ANTENA3DEPORTES: "El Madrid ha terminado sudando sangre literalmente". Pues qué asco.

LA SEXTA: Sobre Umtiti (Barça).

"Varios aficionados se subieron al

campó de su coche". Que un futbolista tenga un coche con campo no debería sorprendernos.

RNE NAVARRA: "Estamos en el INAP (Instituto Navarro de Administración Pública), justo debajo de la catedral". Justo debajo de la catedral están los sotános y quizás alguna mazmorra. El INAP está cruzando la calle.

LOCUTOR DE RADIO: Burgos-Barça de baloncesto. "El pabellón está abarrotado al 80%". Eso es un 80% del aforo pero con todos muy juntitos.

MARCA.COM: Fútbol. "Serra Ferrer: 'El Barça está por detrás del Betis, no le veo para pelar la Liga". Pelarla quizás, pero es seguro que no se la come.

AS: Fútbol. "Kike Barja sufrió una fascia plantar de su pie derecho". Verás cuando se enteren de que todo el mundo tiene fascias plantares en los pies.

MARCA.COM: Sobre Gavi (Barça).

"Algunos le ensalzaron asta el más allá". Eso es un cuerno muy muy largo

DIRECTO POR INTERNET: Fórmula 1. "Carlos Sainz está octavo y su compañero de equipo, Charles Leclcerc, está novemos". Ni lo ven ni saben cómo se apellida.

ÁREA11: Baloncesto. "El último minuto no fue bueno y con un triple de Kovacevic las locales cogieron una peña ventaja". Eso debe de ser una ventaja sólida, rocosa.

AS: Motociclismo. "Acosta ha hecho una carrera de campeón digna de victoria, halgo que no hacía desde el mes de agosto". Podía haber sido peor, podía haber sido en hagosto.