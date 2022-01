Melero, récord de Navarra

pamplona – Maitane Melero ha comenzado el año con las mismas sensaciones que terminó el 2021. Tras ganar la San Silvestre de Pamplona, la atleta ha logrado la mejor marca de Navarra en 10 kilómetros en ruta y la octava mejor española de la historia.

Con un tiempo de 32:47 –a 3.16 el kilómetro–, ha conseguido estos dos grandes hitos con casi 39 años. "No sabía con qué ritmo iba a correr, esperaba bajar de 33 minutos", señaló, mostrándose contenta con la organización el trato que les han dado. "Han hecho una carrera de élite femenina y nos han puesto liebres, un lujo poder correr así", agradeció.

Con estos condicionantes, Melero salió arriesgando desde el inicio. "Se presentó una oportunidad muy buena para arriesgar un poco más de la cuenta", detalló, analizando su evolución en la carrera. "Me gusta correr el primer 5.000 más despacio que el segundo, ir en progresión, pero esta vez ha sido a la inversa".

Ese esfuerzo extra vio la recompensa una vez cruzó la línea de meta. La corredora del Grupompleo terminó en primer lugar entre las atletas mayores de 35 años y la segunda española por detrás de Meritxell Soler (32:34).

Esta era la segunda vez que Melero intentaba los 10 kilómetros en ruta. Su mejor marca la había conseguido en Laredo, en 2015, con un tiempo de 34:43. "Tengo que ir asimilando los récords. Para ser mi segundo intento serio en 10 kilómetros en ruta es algo impresionante, es una disciplina que no estoy acostumbrada", mostró.

Pese a este gran resultado, confiesa que no está completamente adaptada a la distancia, ni al terreno. "Suelo correr con clavos en el tartán, ahora me toca ir a acostumbrándome, poco a poco, al asfalto", confesó. Otro factor que también le ha influido, tanto para bien como para mal, ha sido el calzado. Para esta prueba ha corrido con unas zapatillas hechas a partir de placa de carbono. "Se notan mucho a nivel muscular, tienes menos cansancio", que, sin embargo, solo había corrido con ellas 18 kilómetros. "Casi ni me las he puesto, las he llevado únicamente en tres carreras: Corella, Txantrea y la San Silvestre", enumeró.

Con este gran comienzo de temporada, Melero fija dos grandes objetivos; el Campeonato de España de 10k en pista y realizar una media maratón. "No quiero dejar de lado la pista y llevo meses intentando dar el salto a una media maratón, pero por circunstancias no ha podido ser", mencionó. En febrero estaba programado que se celebrase el Campeonato de España de media maratón, pero se ha pospuesto hasta octubre. "Estoy buscando una carrera para debutar en febrero".

A sus 38 años sigue buscando nuevos retos. "Poco a poco voy cogiendo forma, confianza y motivación". Su calidad se junta con su esfuerzo, "La clave es mucho trabajo, organización, constancia, motivación y que la palabra pereza no exista", apuntó.

CLASIFICACIÓN 10K VALENCIA

1. Norah Jeruto30:35

2. Karoline Grovdal30.38

3. Gladys Chepkurui30:48

4. Anchinalu Dessie31:01

5. Meraf Bahta31:22

6. Ftaw Bezabh32:07

7. Diana Chesang32:24

8. Meritxell Soler32:34

9. Mahlet Mulugeta32:45

10. Maitane Melero32:47

melero "Esperaba bajar de los 33 minutos"

La corredora del Grupompleo contó con liebres puestas por la organización para ir marcando el ritmo.

